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Video από την υποδοχή των φίνων κοριτσιών στη Λεωφόρο

Βόλεϊ
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Φίλοι του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκαν στη Λεωφόρο για να αποθεώσουν τις θριαμβεύτριες του Κιαπίνι. 

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο:

Video από την υποδοχή των φίνων κοριτσιών στη Λεωφόρο