Κιαπίνι: «Ιστορική πρόκριση - Από αύριο ξεκινάμε την προετοιμασία για τους τελικούς»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι μετά την μεγάλη πρόκριση του «τριφυλλιού» στους τελικούς του Cev Challenge Cup σχολίασε ότι από αύριο θα αρχίσει η προετοιμασία για τα συγκεκριμένα ματς.

Ιστορική βραδιά για τον Παναθηναϊκό Α.Ο. ο οποίος επικράτησε με 3-2 σετ του Πανιώνιου Betsson και πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς του Cev Challenge Cup.

Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη χαρά ωστόσο θα διατηρηθεί μέχρι σήμερα, καθώς από αύριο θα αρχίσει ο σχεδιασμός για τους δύο τελικούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός:

«Ξέρω ότι πετύχαμε μια ιστορική πρόκριση για το τμήμα και έχουμε μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε για Τρίτη φορά σε Ευρωπαϊκό τελικό και σίγουρα είναι ένα ορόσημο για εμάς. Στο αγωνιστικό κομμάτι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις παίκτριες μου για τη συγκέντρωση τους και την αποφασιστικότητα τους. Παίξαμε πολύ καλά στα δύο πρώτα σετ με μεγάλη υπομονή στο παιχνίδι μας και λειτουργήσαμε πολύ καλά και το μπλοκ άμυνα.

Γενικά ήμασταν σε υψηλό επίπεδο σε πολλούς τομείς και αυτό μας έδωσε και την πρόκριση στους τελικούς.

Γιορτάζουμε τη νίκη αλλά η χαρά μας διαρκεί μέχρι απόψε και από αύριο ξεκινάμε την προετοιμασία για τους μεγάλους τελικούς. Οι τελικοί είναι μια διαφορετική ιστορία και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα , ωστόσο θα έχουμε την ετοιμότητα για το καλύτερο δυνατό».