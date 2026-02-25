Για τρίτη φορά θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο ο Παναθηναϊκός

Μετά από 17 χρόνια και συνολικά για τρίτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία τους, οι «πράσινες» θα επιχειρήσουν να... βάψουν στα χρώματά τους το τρόπαιο του CEV Challenge Cup!

Ο Παναθηναϊκός πήρε τα δυο πρώτα σετ στο «Ανδρέας Βαρίκας» (17-25, 18-25) της Νέας Σμύρνης και προκρίθηκε στον τελικό της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο βόλεϊ, όπου θα διεκδικήσει για τρίτη φορά τον πρώτο διεθνή τίτλο του!

Βαλεφόλια ή Καπόσβαρι θα διεκδικήσουν το δεύτερο εισιτήριο στον διπλό τελικό με ημερομηνίες: Τετάρτη 11 Μαρτίου, 19:00 (ώρα Ελλάδας) σε Ιταλία ή Ουγγαρία και Τετάρτη 18 Μαρτίου, 19:00 (ώρα Ελλάδας) στην χώρας μας.

Η πρώτη παρουσία του «Τριφυλλιού» σε τελικό ήταν το 2000 για το Κύπελλο Κυπελλούχων, όταν ηττήθηκαν από την «οικοδέσποινα» Περούτζια με 3-0 στο Final-4 της Ιταλίας, ενώ το 2009 μια άλλη «γειτόνισσα», η Γιέσι, πλήγωσε με 3-0 τον Παναθηναϊκό στον τελικό του δικού της Final-4, αλλά για το CEV Challenge Cup.

Δεύτερος τελικός, λοιπόν, στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση στο βόλεϊ για τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πανηγυρίσει την κατάκτησή του κόντρα στην Μπούρσα το 2018.