Ψάχνει γήπεδο για τον τελικό ο Παναθηναϊκός!

Ο… Βοτανικός αργεί, το Μετς δεν παίρνει άδεια διεξαγωγής για τον τελικό και ο Παναθηναϊκός εδώ και μέρες προνοεί αναζητώντας λύση. Το SDNA έχει το ρεπορτάζ.

Μετά τον πρώτο αγώνα και με την ομάδα του Κιαπίνι να δείχνει πως πολύ δύσκολα θα χάσει… 4 σετ από τον Πανιώνιο, οι διοικούντες του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν να ψάχνουν σε ποια έδρα θα φιλοξενηθεί η ρεβάνς του Challenge Cup σε περίπτωση πρόκρισης.

Οι επιλογές όμως είναι μετρημένες. Αφενός το Μετς πήρε… οριακά έγκριση για τον ημιτελικό με τον Πανιώνιο και η CEV έχει ξεκαθαρίσει πως δε μπορεί να διεξαχθεί τελικός σε γήπεδο 1.500 θέσεων.

Για τον Παναθηναϊκό η πιο καθαρή και σίγουρη λύση θα ήταν το Telekom Center, ωστόσο το glass floor δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο να υποδεχθεί στύλους για να μπει το φιλέ και η διαδικασία είναι χρονοβόρα ενώ ο τελικός θα γίνει στις 18 Μαρτίου.

Χρόνος δεν υπάρχει άπλετος και οι λύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες εντός Αττικής.

Πρακτικά το γήπεδο που πληρεί τις προδιαγραφές είναι αυτό της Γλυφάδας. Και λόγω χωρητικότητας αλλά και μετά την ανακαίνισή του αποτελεί μια εξαιρετική εγκατάσταση.

Σε δεύτερο πλάνο έρχονται γήπεδα όπως του Περιστερίου και κάποια άλλα με λιγότερες πιθανότητες.

Η απόφαση θα ληφθεί εντός των επόμενων ημερών αξιολογώντας στον Παναθηναϊκό όλα τα δεδομένα.