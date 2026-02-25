Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και οι ημερομηνίες των τελικών!

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με... συνοπτικές διαδικασίες κόντρα στον Πανιώνιο Betsson και τώρα περιμένει ποια εκ των Βαλεφόλια ή Καπόσβαρι θα αντιμετωπίσει σε διπλό τελικό στο CEV Challenge Cup!

Ο Παναθηναϊκός πήρε τα δυο πρώτα σετ στο «Ανδρέας Βαρίκας» (17-25, 18-25) της Νέας Σμύρνης και προκρίθηκε στον τελικό της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο βόλεϊ, όπου θα διεκδικήσει για τρίτη φορά τον πρώτο διεθνή τίτλο του!

Η προσοχή στρέφεται στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, όπου η ιταλική Βαλεφόλια απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης, καθώς νίκησε εκτός έδρας την ουγγρική Καπόσβαρι με 3-2 σετ. Η ρεβάνς διεξάγεται στην Ιταλία απόψε (25/2, 21:00), όπου η Βαλεφόλια χρειάζεται απλώς τη νίκη, ανεξαρτήτως σκορ, για να «κλειδώσει» τη συμμετοχή στον τελικό.

Οι δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν την Κυπελλούχο Ευρώπης έχουν προγραμματιστεί για: Τετάρτη 11 Μαρτίου, 19:00 (ώρα Ελλάδας) και Τετάρτη 18 Μαρτίου, 19:00 (ώρα Ελλάδας) στην Ελλάδα.

Το σύστημα διεξαγωγής προβλέπει πως αν μια ομάδα επικρατήσει με 3-0 ή 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, τότε στη ρεβάνς χρειάζεται να κατακτήσει δύο σετ για να σηκώσει το τρόπαιο. Σε περίπτωση που το πρώτο ματς ολοκληρωθεί με 3-2, η νικήτρια ομάδα θέλει οποιαδήποτε νίκη στη ρεβάνς για να στεφθεί πρωταθλήτρια.