Το πρόγραμμα του Final-4 της Χαλκίδας

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί το διήμερο 5 και 7 Μαρτίου, με τους ημιτελικούς να πραγματοποιούνται την Πέμπτη και τον μεγάλο τελικό να ακολουθεί το Σάββατο. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση μέσω της ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.
Στην τελική φάση συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, που θα επιδιώξει να διατηρήσει τα σκήπτρα του, ο Πανιώνιος Betsson, ο ΑΟ Θήρας και ο ΠΑΟΚ F&U.
Το πρόγραμμα των αγώνων
Ημιτελικοί - Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026
- 17:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): ΑΟ Θήρας - ΠΑΟΚ F&U
- 20:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός ΣΦΠ - Πανιώνιος Betsson
Τελικός - Σάββατο 7 Μαρτίου 2026
- 21:00 (ΕΡΤ-2): Νικητής Α’ Ημιτελικού - Νικητής Β’ Ημιτελικού