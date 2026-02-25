Το πρόγραμμα του Final-4 της Χαλκίδας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα του ALLWYN Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» στη Χαλκίδα.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί το διήμερο 5 και 7 Μαρτίου, με τους ημιτελικούς να πραγματοποιούνται την Πέμπτη και τον μεγάλο τελικό να ακολουθεί το Σάββατο. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση μέσω της ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Στην τελική φάση συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, που θα επιδιώξει να διατηρήσει τα σκήπτρα του, ο Πανιώνιος Betsson, ο ΑΟ Θήρας και ο ΠΑΟΚ F&U.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Ημιτελικοί - Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

17:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): ΑΟ Θήρας - ΠΑΟΚ F&U

20:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός ΣΦΠ - Πανιώνιος Betsson

Τελικός - Σάββατο 7 Μαρτίου 2026