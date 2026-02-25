Πράξη δεύτερη στον ιστορικό ελληνικό «εμφύλιο»: Προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, με νέο προπονητή ο Πανιώνιος

Απόψε στις 19:00 (Cosmote Sport8HD) γράφεται το δεύτερο και καθοριστικό κεφάλαιο της ευρωπαϊκής «μάχης» ανάμεσα στον Πανιώνιο Betsson και τον Παναθηναϊκό στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», για τα ημιτελικά του Challenge Cup.

Πρόκειται για τον δεύτερο ιστορικό αγώνα της σειράς, μετά την πρώτη αναμέτρηση στο κλειστό του Μετς, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ και πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης.



Το «τριφύλλι» χρειάζεται πλέον δύο σετ στη ρεβάνς για να «σφραγίσει» την παρουσία του στον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του, ωστόσο ακόμα και σε περίπτωση ήττας θα έχει το χρυσό σετ για να διεκδικήσει τη πρόκριση. Ο Πανιώνιος καλείται να πετύχει μια μεγάλη ανατροπή και για να προκριθεί στον παρθενικό ευρωπαϊκό του τελικό θα χρειαστεί νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και στη συνέχεια να κατακτήσει και το χρυσό σετ.



Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 19η αγωνιστική της Volley League γυναικών τη πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, χάνοντας με 3-2 σετ από τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Ρέντη. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης νίκησε με 3-0 σετ τον συμπολίτη Μίλωνα.



Παράλληλα, θα παρουσιαστεί με νέο προπονητή στον πάγκο. Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής γυναικών, Γιουνούς Οτσάλ, αναλαμβάνει στη θέση του Ντράγκαν Νέτσιτς και ο Τούρκος προπονητής θα κάνει το ντεμπούτο του στον κυανέρυθρο πάγκο σε μία ιστορική αναμέτρηση για τον σύλλογο. Ο Οτσάλ διετέλεσε το 2023 προπονητής της Εθνικής γυναικών, ενώ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη διετία του στην ΑΕΚ (έως το 2024), με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας γυναικών.



«Αύριο έχουμε έναν δύσκολο αγώνα. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε τη στήριξη των φιλάθλων μας και ελπίζουμε μετά να γιορτάσουμε όλοι μαζί» δήλωσε η Σέρβα ακραία του Πανιωνίου Μπιάνκα Ριστίσεβιτς.



Από την πλευρά του ο Ιταλός προπονητής του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι τόνισε: «Ξέρουμε ότι η νίκη που πήραμε στον πρώτο ημιτελικό είναι σημαντική αλλά δε μετράει τόσο γι’ αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του Πανιωνίου. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας, ήταν πολύ δύσκολο το πρώτο ματς γι’ αυτό και πρέπει να παλέψουμε και να προετοιμαστούμε σωστά τόσο ψυχολογικά όσο και τακτικά. Θα δοθεί σίγουρα μάχη. Πληροφορήθηκα για την αλλαγή προπονητή οπότε μπορεί να αντιμετωπίσουμε έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Δεν υπάρχει χρόνος για μεγάλες αλλαγές αλλά θεωρώ ότι ο νέος προπονητής θα κάνει κάποιες προσαρμογές οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ευέλικτοι στο παιχνίδι. Θα είναι σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας και πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθηση και το μυαλό να διαχειριστούμε την κατάσταση».



Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Ιταλός Τσέσαρε Αρμαντόλα και ο Τούρκος Τουντσάι Καντεμίρ.