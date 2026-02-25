Στην Ιταλία για την υπέρβαση ο Ολυμπιακός

Η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ιταλία, όπου συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στα «αστέρια».

Σήμερα (25/2) στις 21:30 (COSMOTE SPORT 9HD), οι «ερυθρόλευκες» έχουν μία πολύ δύσκολη «αποστολή», αφού αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Μιλάνο στο «σπίτι» της, στην «Arena di Monza», για τη ρεβάνς των playoffs του CEV Champions League και χρειάζονται «καθαρή» νίκη (0-3 ή 1-3) και το «χρυσό» σετ, για την πρόκριση στη φάση των «8».

Η Αμάντα Κονέο δήλωσε αναφορικά με την επικείμενη αναμέτρηση: «Θα είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξουμε με την Μιλάνο εδώ, στην έδρα της. Ωστόσο, πιστεύω, ότι θα είναι σημαντικό για εμάς να μπούμε με πολύ θετική διάθεση και να απολαύσουμε κάθε στιγμή του ματς. Αυτό, σίγουρα, θα μας βοηθήσει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι επίσης σημαντικό που παίζουμε με αυτή την ομάδα, η οποία έχει πολύ υψηλό επίπεδο παιχνιδιού, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προετοιμαζόμαστε σε υψηλό επίπεδο για τη συνέχεια».