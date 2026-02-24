Sold out ο ιστορικός ημιτελικός ανάμεσα σε Πανιώνιο Betsson και Παναθηναϊκό

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρεβάνς του Πανιωνίου Betsson με τον Παναθηναϊκό (25/2, 19:00) για την ημιτελική φάση του Challenge Cup, καθώς οι φίλαθλοι των «κυανέρυθρων» εξαφάνισαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης σε λιγότερο από μία ώρα.

Η ζήτηση για τον αγώνα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη από την πρώτη στιγμή της διάθεσης, με όλα τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε μόλις 45 λεπτά. Η διοίκηση του συλλόγου ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη μαζική ανταπόκριση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη του με 3-1 στο κλειστό του Μετς απέναντι στον Πανιώνιο, αποτέλεσμα που τον φέρνει κοντά στην επιστροφή σε τελικό Challenge Cup ύστερα από 17 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου Betsson:

