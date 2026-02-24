Ο Γιάντσουκ MVP της 14ης αγωνιστικής

Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ ήταν ο κορυφαίος στην εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΑΟΝΣ Μίλων με 3-0 σετ.
Ο 26χρονος ακραίος σημείωσε 13 πόντους με 9/19 επιθέσεις και ποσοστό αποτελεσματικότητας 47% όμως εκεί που έκανε τη διαφορά ήταν με το σερβίς του που πήρε 3 άσσους σε 13 σερβίς αλλά και την υποδοχή του με 27% και χωρίς λάθος σε 22 προσπάθειες. Επίσης πήρε και έναν πόντο από μπλοκ και γενικά πρόσφερε τα μέγιστα στο μπλοκ - άμυνα.
Παράλληλα, αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP Βίκος Cola στο πρωτάθλημα Volley League.
Είναι η 89η φορά που παίκτης του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε MVP από το 1998 που καθιερώθηκε ο θεσμός και η πρώτη διάκριση εντός της σεζόν 2025-26 και η δεύτερη εντός της σεζόν 2025-26 μετά τον Λούκα Σπίριτο την 2η αγωνιστική.
Ο Γιάντσουκ είναι γεννημένος 19/05/1999, έχει ύψος 2.00, αγωνίζεται ακραίος στον Παναθηναϊκό φορώντας τη φανέλα Νο 7 και είναι η πρώτη σεζόν που αγωνίζεται εκτός Ουκρανίας.
BEST TEAM BIKOΣ COLA 14H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- MVP: Ντμίτρο Γιάντσουκ (Ουκρανία - ακραίος) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
- Πασαδόρος: Μιχάιλο Μίτιτς (Σερβία) (Ο.Φ.Η.)
- Διαγώνιος: Φερνάντο Ερνάντεζ (Κούβα) (Π.Α.Ο.Κ.)
- Λίμπερο: Βασίλης Καρασαββίδης (Π.Α.Ο.Κ.)
- Ακραίοι: Ντμίτρο Γιάντσουκ (Ουκρανία) (Παναθηναϊκός Α.Ο.), Τζον Γκόρντον Πέρριν (Καναδάς) (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)
- Κεντρικοί: Ματσιέι Μπόρις (Πολωνία) (Α.Ο.Π.Κηφισιάς), Πατρίκ Γκάσμαν (Η.Π.Α.) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
ΜVP BIKOΣ COLA 2025-26
- 1H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Νικολάι Κόλεφ (Βουλγαρία – κεντρικός) (Π.Α.Ο.Κ.)
- 2H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Λούκα Σπίριτο (Ιταλία – πασαδόρος) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
- 3H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Μπόρις Μπούσα (Σερβία - διαγώνιος) (Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.)
- 4H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Φιλίπ Κοβάσεβιτς (ακραίος – Σερβία) (Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea)
- 5H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Τίμοφι Πολουγιάν (Ουκρανία – ακραίος) (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων)
- 6H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Φερνάντο Ερνάντεζ (Κούβα – διαγώνιος) (Π.Α.Ο.Κ.)
- 7H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Αλέξανδρος Νανόπουλος (ακραίος) (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων)
- 8H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Λάμπρος Πιτακούδης (κεντρικός) (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)
- 9H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Ματέι Μιχαήλοβιτς (Σλοβενία) (διαγώνιος) (Ο.Φ.Η.)
- 10H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Σβέτοσλαβ Στάνκοφ (Βουλγαρία) (πασαδόρος) (Α.Ο.Π.Κηφισιάς)
- 11H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Μάαρτεν Βαν Γκάρντερεν (Ολλανδία) (ακραίος) (Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου Members Paron)
- 12H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Αξέλ Τρούχτσεφ (Γαλλία) (ακραίος) (Α.Ο.Φοίνικας Σύρου)
- 13H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP:
- 14H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: MVP: Ντμίτρο Γιάντσουκ (Ουκρανία - ακραίος) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)