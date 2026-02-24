Ο Γιάντσουκ MVP της 14ης αγωνιστικής

Ο Oυκρανός ακραίος του Παναθηναϊκού Ντμίτρο Γιάντσουκ αναδείχτηκε MVP Βίκος Cola της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Volley League 2025-26

Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ ήταν ο κορυφαίος στην εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΑΟΝΣ Μίλων με 3-0 σετ.

Ο 26χρονος ακραίος σημείωσε 13 πόντους με 9/19 επιθέσεις και ποσοστό αποτελεσματικότητας 47% όμως εκεί που έκανε τη διαφορά ήταν με το σερβίς του που πήρε 3 άσσους σε 13 σερβίς αλλά και την υποδοχή του με 27% και χωρίς λάθος σε 22 προσπάθειες. Επίσης πήρε και έναν πόντο από μπλοκ και γενικά πρόσφερε τα μέγιστα στο μπλοκ - άμυνα.

Παράλληλα, αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP Βίκος Cola στο πρωτάθλημα Volley League.

Είναι η 89η φορά που παίκτης του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε MVP από το 1998 που καθιερώθηκε ο θεσμός και η πρώτη διάκριση εντός της σεζόν 2025-26 και η δεύτερη εντός της σεζόν 2025-26 μετά τον Λούκα Σπίριτο την 2η αγωνιστική.

Ο Γιάντσουκ είναι γεννημένος 19/05/1999, έχει ύψος 2.00, αγωνίζεται ακραίος στον Παναθηναϊκό φορώντας τη φανέλα Νο 7 και είναι η πρώτη σεζόν που αγωνίζεται εκτός Ουκρανίας.

BEST TEAM BIKOΣ COLA 14H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

MVP: Ντμίτρο Γιάντσουκ (Ουκρανία - ακραίος) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Πασαδόρος: Μιχάιλο Μίτιτς (Σερβία) (Ο.Φ.Η.)

Διαγώνιος: Φερνάντο Ερνάντεζ (Κούβα) (Π.Α.Ο.Κ.)

Λίμπερο: Βασίλης Καρασαββίδης (Π.Α.Ο.Κ.)

Ακραίοι: Ντμίτρο Γιάντσουκ (Ουκρανία) (Παναθηναϊκός Α.Ο.), Τζον Γκόρντον Πέρριν (Καναδάς) (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)

Κεντρικοί: Ματσιέι Μπόρις (Πολωνία) (Α.Ο.Π.Κηφισιάς), Πατρίκ Γκάσμαν (Η.Π.Α.) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

ΜVP BIKOΣ COLA 2025-26