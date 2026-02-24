Για κοινωφελή σκοπό τα έσοδα των εισιτηρίων στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια της αναμέτρησης του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ θα διατεθούν για τη στήριξη της δομής ηλικιωμένων «Το Σπιτικό της Αγάπης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος γνωστοποιεί τη γενική είσοδο 3 ευρώ για το ματς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 5.30μ.μ. στο κλειστό του Μετς.

Ο Σύλλογος στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς γνωστοποιεί ότι τα έσοδα των εισιτηρίων του αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, 5:30μ.μ., θα δοθούν στη δομή ηλικιωμένων «Το Σπιτικό της Αγάπης».

Η γενική είσοδος θα είναι 3 ευρώ και θα ισχύσουν κανονικά τα εισιτήρια διαρκείας.

Για όσους-ες θέλουν να κλείσουν θέση μπορούν να πατήσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ticketmaster.gr/paoac-ww/showProduct.html?idProduct=2147428

«Το Σπιτικό της Αγάπης» της ΚΜΜ είναι ίσως ο μοναδικός χώρος στην Ελλάδα, που στεγάζει και φροντίζει ολοκληρωτικά άπορους παππούδες και γιαγιάδες, χωρίς να απαιτεί την παραμικρή εισφορά τους.

Ανθρώπους που στην πιο ευάλωτη περίοδο της ζωής τους, στα γεράματα, βρέθηκαν χωρίς χρήματα και χωρίς ανθρώπους γύρω τους.

Το «Σπιτικό της Αγάπης» δεν λειτουργεί με κρατικούς πόρους, δεν είναι μια ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση. Χρηματοδότες του είναι, Άνθρωποι με ενσυναίσθηση, που νιώθουν τον πόνο του συνανθρώπου τους, προσφέροντας πολλές φορές ακόμα και από το υστέρημά τους.

Με αυτή τη γενναιοψυχία, από το 1962 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 520 πονεμένοι παππούδες & γιαγιάδες, οι πιο πολλοί εξ’ αυτών εντελώς άποροι, έζησαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, σε ένα ζεστό σπιτικό και σε συνθήκες οικογένειας.

Δεκάδες οι βραβεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, με ξεχωριστή την αναγνώριση και βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών το 1993, για το έργο που επιτελείται, καθώς και η πιο πρόσφατη όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας μας επέδωσε το βραβείο του διαγωνισμού «Νησίδες Ποιότητας 2025», που διοργάνωσε στην Παλαιά Βουλή η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία».