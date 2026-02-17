Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των προημιτελικών του ALLWYN Κυπέλλου ανδρών 2025-2026.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των προημιτελικών του ALLWYN Κυπέλλου ανδρών, με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει. Αναλυτικά το πρόγραμμα: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026



Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Ηράκλειο Κρήτης, 18.00: Ο.Φ.Η. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο, 19.00: Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα, 19.00: Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.



Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026



Γυμναστήριο Μετς, 17.30: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ.



ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ



Νικητής Ο.Φ.Η./Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Νικητής Παναθηναϊκός Α.Ο./Π.Α.Ο.Κ.

Νικητής Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron/Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Νικητής Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea/Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.