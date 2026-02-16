Κοντά στον Ολυμπιακό ο Χουαντορένα σύμφωνα με τους Πολωνούς

Μία... ανάσα από τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Οσμάνι Χουαντορένα όπως αναφέρει Πολωνικό δημοσίευμα.

Πολύ κοντά στον Οσμάνι Χουαντορένα είναι ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία οι «Πειραιώτες» βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις με την Λας Πάλμας για την απόκτηση του 40χρονου ακραίου.

Να θυμίσουμε ότι πριν λίγους μήνες η Ισπανική ομάδα ήρθε αντιμέτωπη κόντρα στους «ερυθρόλευκους», με τον Χουαντορένα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση στο κλειστό του Ρέντη με 20 πόντους (17/27 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 42% υπ. – 21% άριστες). οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 3-1, ενώ κατέκτησε και το βραβείο του MVP του αγώνα.