Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό από την ΕΣΑΠ για τον τελικό του Super Cup

Η ΕΣΑΠ τιμώρησε με πρόστιμα τους «αιώνιους» για όσα συνέβησαν στον τελικό του Super Cup.

Με ύψους 2.400 ευρώ για υβριστικά συνθήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις στο κλειστό του Μαρκόπουλου, τιμώρησε η ΕΣΑΠ τον Ολυμπιακό. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1.600 ευρώ για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στον τελικό στις 13 Ιανουαρίου και άλλα 2.250 για τον ίδιο λόγο στο ματς του πρωταθλήματος 3 μέρες μετά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ:

Με την υπ’ αριθμ. 5/2026 απόφασή του, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Σ.Α.Π. επέβαλε στο Τ.Α.Α. «Παναθηναϊκός Α.Ο.» την ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.600 ευρώ για περιστατικά που σημειώθηκαν στον αγώνα της 13ης Ιανουαρίου 2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο Μαρκόπουλου.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εξέτασης των διατάξεων του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Σ.Α.Π. (άρθρα 1, 14, 18, 26, 28, 38, 49 και 50), καθώς και μετά την αξιολόγηση του απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσε το εγκαλούμενο σωματείο στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Το Δικαιοδοτικό Όργανο συνεκτίμησε τα στοιχεία της δικογραφίας (φύλλο αγώνα, έντυπο καταγραφής Κομισάριου, έκθεση Παρατηρητή) και το βιντεοληπτικό υλικό της αναμέτρησης, το οποίο αξιοποιήθηκε ως δικαστικό τεκμήριο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Κανονισμού.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας ακούστηκαν επανειλημμένα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη την αντίπαλη ομάδα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι τα συνθήματα συνεχίστηκαν και κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, στοιχείο που κρίθηκε ως προσβολή εθνικού συμβόλου και δυσφημιστικό για το άθλημα της πετοσφαίρισης, ιδίως δεδομένου ότι ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ.

Παρότι τα επίμαχα συνθήματα δεν καταγράφηκαν στο Φύλλο Αγώνα, βεβαιώθηκαν στο έντυπο καταγραφής του Κομισάριου της αναμέτρησης, καθώς και στην έκθεση του Παρατηρητή, με σαφή αναφορά στο περιεχόμενο και τη διάρκειά τους. Το Όργανο έκρινε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για συμπεριφορά που επαναλήφθηκε κατ’ επανάληψη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Κατόπιν αυτών, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις, βάσει των άρθρων 26, 28 και 49 §5Α περ. β’ του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Σ.Α.Π. Παράλληλα, οι διαιτητές της αναμέτρησης παραπέμπονται στην ΚΕΔ για τυχόν περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Καλλιθέα στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και φέρει την υπογραφή της Προέδρου του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου Ε.Σ.Α.Π.

Με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασή του, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Σ.Α.Π. επέβαλε στο Τ.Α.Α. «Παναθηναϊκός Α.Ο.» την ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο, το οποίο διαμορφώθηκε τελικά στα 2.250 ευρώ, για περιστατικά που σημειώθηκαν στον αγώνα της 16ης Ιανουαρίου 2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Μετς στην Αθήνα (αγώνας με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ).

Η απόφαση ελήφθη βάσει των άρθρων 1, 14, 18, 26, 28, 38, 49 και 50 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Σ.Α.Π., αφού αξιολογήθηκαν τόσο το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε το σωματείο στις 12 Φεβρουαρίου 2026 όσο και τα στοιχεία της σχηματισθείσας δικογραφίας (φύλλο αγώνα, έντυπο καταγραφής Κομισάριου και έκθεση Παρατηρητή), σε συνδυασμό με το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, που λήφθηκε υπόψη ως δικαστικό τεκμήριο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ακούστηκαν κατ’ επανάληψη υβριστικά συνθήματα από φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, τόσο πριν την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ορισμένα εξ αυτών είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα. Μάλιστα, στο 3ο σετ η ένταση των συνθημάτων οδήγησε σε δύο προσωρινές διακοπές της αναμέτρησης, με τον αγώνα να συνεχίζεται έπειτα από συστάσεις μέσω των μεγαφώνων. Παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν και μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Το Δικαιοδοτικό Όργανο έκρινε ότι τα περιστατικά δεν ήταν μεμονωμένα, αλλά επαναλαμβανόμενα και ικανά να δυσφημίσουν το άθλημα της πετοσφαίρισης στη συνείδηση του φίλαθλου κοινού. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι το εγκαλούμενο σωματείο είχε υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο.

Ως εκ τούτου, το αρχικό πρόστιμο των 1.800 ευρώ, βάσει των άρθρων 26, 28 και 49 §5Α περ. β’ του Κανονισμού, προσαυξήθηκε κατά 25% λόγω υποτροπής (άρθρο 25), διαμορφώνοντας το τελικό ποσό στα 2.250 ευρώ.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Καλλιθέα στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και φέρει την υπογραφή της Προέδρου του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου Ε.Σ.Α.Π.

Με την υπ’ αριθμ. 7/2026 απόφασή του, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Σ.Α.Π. επέβαλε στο Τ.Α.Α. «Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.» συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.400 ευρώ, καθώς και πειθαρχικές κυρώσεις για περιστατικά που σημειώθηκαν στον αγώνα της 13ης Ιανουαρίου 2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο Μαρκόπουλου.

Η απόφαση βασίστηκε στις διατάξεις των άρθρων 1, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 38, 49 και 50 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Σ.Α.Π., αφού συνεκτιμήθηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας (φύλλο αγώνα, έντυπο καταγραφής Κομισάριου, έκθεση Παρατηρητή) και το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, που λήφθηκε υπόψη ως δικαστικό τεκμήριο. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι προφορικοί ισχυρισμοί του σωματείου, όπως αναπτύχθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

Υβριστικά συνθήματα – Υποτροπή

Το Δικαιοδοτικό Όργανο έκρινε ότι από οπαδούς του Ολυμπιακού ακούστηκαν κατ’ επανάληψη υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη την αντίπαλη ομάδα, τόσο πριν την έναρξη όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιπλέον, στο 2ο και 4ο σετ ακούστηκαν υβριστικές εκφράσεις με αποδέκτες συγκεκριμένους αθλητές κατά τη διάρκεια του σερβίς.

Παρότι τα συνθήματα δεν αναγράφονταν στο Φύλλο Αγώνα, βεβαιώθηκαν στο έντυπο του Κομισάριου, Θέμη Καλπακτσόγλου, καθώς και στην έκθεση του Παρατηρητή, με σαφή περιγραφή του περιεχομένου και της διάρκειάς τους. Το Όργανο έκρινε ότι τα περιστατικά δεν ήταν μεμονωμένα, αλλά επαναλαμβανόμενα και δυσφημιστικά για το άθλημα.

Για το σκέλος αυτό επιβλήθηκε αρχικά πρόστιμο 1.600 ευρώ και αυστηρή έγγραφη επίπληξη. Ωστόσο, επειδή διαπιστώθηκε υποτροπή εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, το ποσό προσαυξήθηκε κατά 25%, διαμορφώνοντας την ποινή στα 2.000 ευρώ.

Φθορά εγκατάστασης

Παράλληλα, επιβλήθηκε έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο και πρόστιμο 800 ευρώ για την καταστροφή μέρους του προστατευτικού διχτυού, που σημειώθηκε αμέσως μετά την είσοδο φιλάθλων του Ολυμπιακού στο γυμναστήριο.

Το Δικαιοδοτικό Όργανο έκρινε ότι η φθορά δεν ήταν εκτεταμένη ούτε επηρέασε την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, χωρίς ιδιαίτερη δυσφημιστική έκταση για το άθλημα.

Συγχώνευση ποινών

Κατόπιν συγχώνευσης των ανωτέρω χρηματικών ποινών, επιβλήθηκε στο Τ.Α.Α. «Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.» συνολικό πρόστιμο 2.400 ευρώ, σύμφωνα με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 13 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Σ.Α.Π.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Καλλιθέα στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και φέρει την υπογραφή της Προέδρου του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου Ε.Σ.Α.Π.