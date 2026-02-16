«Στην Τουρκία για χάρη της Μπεσίκτας η Αμπντεραχίμ»

Στην Τουρκία όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα της η Γιασμίν Αμπντεραχίμ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα από την «γείτονα» χώρα η Αλγερινή ακραία έχει συμφωνήσει με την Μπεσίκτας, για την επόμενη σεζόν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προπονητής της Τούρκικης ομάδας είναι ο Λορέντζο Μιτσέλι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Αμπντεραχίμ στον Ολυμπιακό.
Η 27χρονη ακραία αγωνίζεται στις «ερυθρόλευκες» από το καλοκαίρι του 2024 και έχει πανηγυρίσει μέχρι στιγμής ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ελλάδας.