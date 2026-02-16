Το κάλεσμα του ΑΣ ΠΑΟΚ: «Όλοι μαζί για την πρόκριση»

Το ποστάρισμα του ΑΣ ΠΑΟΚ για τον κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άαλστ στο Παλατάκι αύριο, διεκδικώντας την παρουσία του στα ημιτελικά του Τσάλεντζ Καπ, με τον Α.Σ. να κάνει το δικό του κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας!

Σε αυτό αναφέρει…

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ «4» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, στο PAOK Sports Arena, η ανδρική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άαλστ, με στόχο την πρόκριση στους «4» της Ευρώπης.

Ο ΠΑΟΚ καλεί όλο τον Κόσμο του να δώσει δυναμικό παρών, και να σπρώξει την ομάδα μας σε μία ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Τσάλεντζ Καπ.

Οι τιμές είναι οι εξής:

Γενική είσοδος: 5€

VIP: 10€

VIP Lounge: 50€ (Εισιτήριο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το 2310988000)

Τα εκδοτήρια του PAOK Sports Arena θα ανοίξουν στις 17:30».