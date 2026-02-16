Εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια για το Παναθηναϊκός - Πανιώνιος

Σε λιγότερο από μια ώρα τα εισιτήρια του Παναθηναϊκός - Πανιώνιος Betsson, για τον πρώτο ημιτελικό του Challenge Cup.

«Καμίνι» αναμένεται να είναι το κλειστό του Μετς στην πρώτη Ευρωπαϊκή μάχη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Πανιώνιο Betsson, για τους «4» του Challenge Cup.

Η «πράσινη» διοίκηση έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν σε περίπου 50 λεπτά, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να θέλουν να βοηθήσουν με την φωνή τους, την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι να πάρει την πρόκριση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μέσα σε λίγη ώρα εξαντλήθηκαν τα μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Πέμπτης με τον Πανιώνιο. Έκαναν φτερά τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ομάδα της Νέας Σμύρνης, καθώς η δίψα των φιλάθλων είναι μεγάλη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία.