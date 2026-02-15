Α.Ο. Θήρας: «Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον ίσες συνθήκες προετοιμασίας»

Ο Α.Ο. Θήρας με δημοσίευση του ανέφερε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, ζητώντας στήριξη και ισονομία από τις αρχές του Ελληνικού αθλητισμού.

Ο Α.Ο. Θήρας αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας χάνοντας με 3-1 σετ. Η διοίκηση της ομάδας από την Σαντορίνη με ανάρτηση της στα social media τόνισαν τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε εκτός έδρας αγώνα, που φέρνουν αντιμέτωπους τους συλλόγους με τις ταλαιπωρίες σε οικονομικό επίπεδο και επίπεδο προγράμματος, καθώς όπως γράφεται στην δήλωση χάθηκαν χρήματα από εισιτήρια και διανυκτερεύσεις.

Αναλυτικά όσα γράφει η ανάρτηση του Α.Ο. Θήρας:

«Κάποιες ήττες δεν λένε όλη την αλήθεια.

Η αποστολή του Α.Ο. Θήρας είχε προγραμματισμένη απογευματινή πτήση για την εκτός έδρας αναμέτρηση. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την αναχώρηση. Τα εισιτήρια χάθηκαν, η οικονομική επιβάρυνση ήταν δεδομένη και η ομάδα αναγκάστηκε να ταξιδέψει το επόμενο πρωί, λίγες ώρες πριν από έναν απαιτητικό αγώνα. Απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός.

Το αποτέλεσμα μπορεί να μην ήταν αυτό που θέλαμε. Όμως η προσπάθεια ήταν εκεί. Η αξιοπρέπεια ήταν εκεί. Η μάχη δόθηκε. Γιατί πριν μπεις στο γήπεδο, έχεις ήδη παίξει έναν άλλο αγώνα. Με τον καιρό. Με τις ακυρώσεις. Με τα επιπλέον έξοδα. Με την κούραση του ταξιδιού της τελευταίας στιγμής.

Και αυτό δεν αποτυπώνεται σε κανέναν πίνακα βαθμολογίας.

Οι ομάδες της περιφέρειας και ιδιαίτερα των Κυκλάδων δεν αγωνίζονται μόνο απέναντι σε αντιπάλους. Αγωνίζονται απέναντι στη γεωγραφία. Στα πολλαπλά ταξίδια. Στα αυξημένα κόστη. Στην αβεβαιότητα κάθε μετακίνησης.

Δεν ζητείται προνομιακή μεταχείριση. Ζητείται ουσιαστική στήριξη και ισοτιμία. Γιατί όταν μια ομάδα καλείται να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να έχει τουλάχιστον ίσες συνθήκες προετοιμασίας.

Μπράβο στα κορίτσια μας για την αγωνιστικότητα.

Μπράβο που μπήκαν στο γήπεδο και πάλεψαν παρά την ταλαιπωρία».