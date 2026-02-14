Βαθμολογία: Σταθερά στο +5 ο Παναθηναϊκός πριν το «αιώνιο» ντέρμπι

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών ύστερα από την 18η αγωνιστική.

Μία αγωνιστική χωρίς εκπλήξεις ήταν η 18η της Volley League γυναικών, καθώς επικράτησαν όλα τα φαβορί. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός διατήρησε την απόσταση των 5 βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό, μια εβδομάδα πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

Α.Σ. Άρης – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 2-3 (25-22, 25-14, 14-25, 20-25, 12-15)

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας 3-1 (25-20, 23-25, 25-23, 25-22)

Ζ.Α.Ο.Ν. – Π.Α.Ο.Κ. F&U 0-3 (24-26, 22-25, 16-25)

Α.Ε.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1-3 (16-25, 19-25, 25-19, 14-25)

Πανιώνιος Betsson – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil 3-0 (25-12, 25-21, 25-22)

Ηλυσιακός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις 0-3 (20-25, 25-27, 10-25)

Η βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 50

Ολυμπιακός 45

Πανιώνιος 39

Α.Ο. Θήρας 33

ΠΑΟΚ 31

ΖΑΟΝ 27

ΑΕΚ 25

Θέτιδα Βούλας 25

Μίλωνας 20

Άρης 12

Μαρκόπουλο 11

Ηλυσιακός 6