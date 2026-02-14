Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Θέτιδα για τη 18η αγωνιστική της Volley League γυναικών, επικρατώντας με 3-0 σετ του Ηλυσιακού στο κλειστό «Αντώνης Φώτσης».

Με το τρίποντο αυτό, η ομάδα της Βούλας διατηρείται στην 8η θέση με 25 βαθμούς, ισοβαθμώντας με την ΑΕΚ και αυξάνοντας τη διαφορά της από τον 9ο Μίλωνα στους πέντε. Αντίθετα, ο Ηλυσιακός παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς.

Η ομάδα της Βούλας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της και χτίζοντας διαφορές (0-4, 2-7, 11-15). Ο Ηλυσιακός αντέδρασε, ανέβασε την πίεση και με σερί πέντε πόντων προσπέρασε 16-15, βάζοντας δύσκολα στις φιλοξενούμενες. Ωστόσο, στο φινάλε του σετ η Θέτιδα έδειξε καθαρό μυαλό και με αποφασιστικότητα έφτασε στο 20-25 για το 0-1.

Το δεύτερο σετ ήταν το πιο συναρπαστικό της βραδιάς. Ο Ηλυσιακός στάθηκε εξαιρετικά ανταγωνιστικός, πίεσε σε όλους τους τομείς και έφτασε μάλιστα σε τρία σετ μπολ. Παρ’ όλα αυτά, η Θέτιδα βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα ράλι, έσβησε και τις τρεις ευκαιρίες των γηπεδούχων και με καθοριστική επίθεση της Βλαχάκη διαμόρφωσε το 25-27, διπλασιάζοντας τα σετ.

Στο τρίτο σετ η εικόνα διαφοροποιήθηκε. Η Θέτιδα πήρε από νωρίς προβάδισμα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ηλυσιακό, «κλειδώνοντας» τη νίκη με συνοπτικές διαδικασίες και φτάνοντας στο καθαρό 3-0.

Επόμενη πρόκληση για τη Θέτιδα είναι η αναμέτρηση με την ΑΕΚ την Καθαρά Δευτέρα (23/2, 18:30) στο κλειστό «Γ. Γεννηματάς» της Βούλας, σε ένα ματς με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Διαιτητές: Τόλιος, Κατερλή, Παρατηρητής: Τσιμπινός, Επόπτες: Αλεξίου, Κατραντσιώτη, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 16-15, 19-21 20-25

2ο σετ: 8-7, 15-16, 20-21, 25-27

3ο σετ: 4-8, 8-16, 10-21, 10-25

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 8 άσσους, 45 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 25-27, 10-25) σε 72'

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 11 (10/29 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. - 23% άριστες), Νικολαΐδη 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ), Αγγελοπούλου Ειρ. 13 (10/25 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αρντιλα 8 (8/21 επ., 57% υπ.-29% άριστες), Μητακίδου 4 (1/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σακκά Σ. 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ) / Σακκά Κ. (λ, 44% υπ. - 33% άριστες), Τσιάκου (λ), Παπαϊωάννου, Γκέκοβιτς, Πλεσέα.

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Βλαχάκη 21 (16/35 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 20% υπ. - 20% άριστες), Σταυρινίδη 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Ούτερμπακ 1 (1/2 επ.), Ματσαρόκη 8 (4/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Νικολογιάννη 17 (15/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 29% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 50% υπ. - 36% άριστες), Γκιαούρη 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Γαροφαλάκη 2 (2 άσσοι), Κυπαρίσση, Πάλαγκ 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ.-26% άριστες).