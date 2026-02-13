Η αντοχή στην πίεση κάνει τη διαφορά

Η αυλαία της 15ης αγωνιστικής είχε ενδιαφέρον και σίγουρα δεν άφησε παραπονεμένο το κοινό του βόλεϊ. Από τη μία ένας εξαιρετικός Πανιώνιος έκανε τη νίκη της αγωνιστικής και από την άλλη ο Παναθηναϊκός απέδειξε πόσο σκληροτράχηλος είναι όταν δέχεται πίεση. Και όλα αυτά σε μια στιγμή της σεζόν που μπορεί να μην κρίθηκε κάτι αλλά που τεστάρεται σε μεγάλο βαθμό η αντοχή των ομάδων και η δυνατότητά τους να διαχειρίζονται συνεχόμενα δύσκολα ματς.

Ουσιαστικά αυτό που προέκυψε από τα δύο πρώτα παιχνίδια της αγωνιστικής είναι πως, από τη μία, ο Παναθηναϊκός αγκαλιάζει σφιχτά την πρωτιά στη regular season και, από την άλλη, πως ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει στην καλύτερη των περιπτώσεων τη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να νίκησε με καθαρό σκορ τον ΟΦΗ αλλά κάθε άλλο παρά άνετα το πέτυχε την ίδια ώρα που ο Πανιώνιος ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να δείξει τον κακό του εαυτό, αυτόν που βλέπαμε στο ξεκίνημα της σεζόν.

Για να τα πάρουμε από την αρχή, όμως, και ξεκινώντας από το παιχνίδι της Νέας Σμύρνης υπάρχει ένα σημαντικό δεδομένο. Ο ΠΑΟΚ άφησε εκτός τον Ούρος Κοβάσεβιτς και μιας και μιλάμε για Νέα Σμύρνη μπορεί εύκολα να γίνει η σύνδεση με τον Πανιώνιο στις γυναίκες όταν και «θυσίασε» το ματς κόντρα στη Θέτιδα κάνοντας ροτέισον για το γενικότερο καλό της ομάδας σε βάθος χρόνου. Δεν πέρασαν πολλά 24ωρα από τη δύσκολη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα είχε ανάγκη από ανάσες. Ουσιαστικά αυτός που έλλειψε ήταν ο Κοβάσεβιτς αφού οι υπόλοιποι βασικοί παίκτες της ομάδας έδωσαν κανονικά το παρόν στην αρχική επτάδα.

Η απουσία του Κοβάσεβιτς βέβαια δεν μπορεί να μειώσει την πολύ καλή εικόνα του Πανιωνίου. Οι παίκτες του Αργύρη Ψάρρα έκαναν ίσως το καλύτερό τους παιχνίδι για φέτος. Ο Πανιώνιος έδειξε από το πρώτο δευτερόλεπτο πως θέλει να ασκήσει πίεση στην απέναντι πλευρά και να κάνει τον ΠΑΟΚ να μη νιώθει άνετα. Αυτό το κατάφερε με το πολύ καλό σερβίς του, την συνεπέστατη λειτουργία του στο μπλοκ άμυνα αλλά και στο ότι περιόρισε τα εύκολα λάθη την ώρα που ο ΠΑΟΚ έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο.

Την ώρα που οι παίκτες του Πανιωνίου είχαν τη συγκέντρωση τους 100% σε κάθε φάση και κάθε μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ εμφάνιζαν χαλαρότητα και ενδεχομένως και κούραση. Ο ΠΑΟΚ ήταν και αργός και προβλέψιμος αλλά το πιο εντυπωσιακό από όλα ήταν η μηδαμινή συνεισφορά του μπλοκ. Αν γυρίσουμε τα γήπεδα όλων των εθνικών κατηγοριών είναι πολύ δύσκολο να βρούμε παιχνίδι όπου μία από τις δύο ομάδες έχει μηδέν πόντους από μπλοκ. Και αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη συνέπεια και την προσήλωση των παικτών.

Και μιας και μιλάμε για προσήλωση αξίζει τον κόπο μια αναφορά στον Αχιλλέα Μπάση, τον MVP του αγώνα. Ο Μπάσης δεν είναι ο πιο γρήγορος κεντρικός ούτε ο πιο αθλητικός. Μπορεί να ξεχώρισε στα χρόνια του στον Παναθηναϊκό από τα πολύ καλά του σερβίς αλλά η αλήθεια είναι πως ο Μπάσης είναι πολλά περισσότερα. Τα σερβίς του είναι όντως πολύ καλά και κομβικά. Αλλά αυτό που τον κάνει καθοριστικό για τον Πανιώνιο, και για τις υπόλοιπες ομάδες που έχει περάσει, είναι πως ξεχωρίζει για την πειθαρχία του στο τακτικό κομμάτι. Είναι έτοιμος να βουτήξει σε κάθε άμυνα όταν χρειάζεται, έχει καλές τοποθετήσεις και επιθετικά είναι αξιοπρεπέστατος. Και όλα αυτά τον κάνουν πολύτιμο για τον Πανιώνιο όπως φάνηκε σε ένα παιχνίδι σαν αυτό.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην είχε μεσοβδόμαδο ευρωπαϊκό παιχνίδι ή κάποιο ταξίδι αν και το Δευτέρα-Παρασκευή ενδεχομένως να ήταν κάπως βιαστικό σαν ορισμός αγώνα. Παρόλα αυτά άπαντες γνωρίζουν φέτος πως ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα πολύ καλή, πολύ σκληρή και που είναι ικανή να διεκδικήσει βαθμούς και νίκες κόντρα σε κάθε αντίπαλο. Για να κάνουμε και μια σύνδεση με το ματς της Νέας Σμύρνης, ο ΟΦΗ έμεινε ζωντανός και διεκδίκησε πράγματα από το δικό του παιχνίδι γιατί πάλεψε σε κάθε φάση, δεν έδειξε ούτε μία στιγμή χαλαρότητα και περιόρισε τα λάθη του. Οι Στρουγκάρεβιτς, Μολίνα και Μιχάλοβιτς συνεργάζονται με μεγάλη συνέπεια και αυτό κάνει τον ΟΦΗ να βρίσκει λύσεις ακόμα και όταν στριμώχνεται σε δύσκολα παιχνίδια.

Είναι γεγονός πως οι πράσινοι δεν έκαναν το καλύτερο παιχνίδι τους για φέτος και ούτε… ισοπέδωσαν τον αντίπαλο. Έκαναν, όμως, κάτι σημαντικό και κάτι που έκαναν και στη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Μίλωνα. Είχαν αυτή τη φλόγα που χρειάζεται μια ομάδα για να κερδίζει ακόμα και χωρίς να φτάνει στο 100%. Βρήκε τεράστιες βοήθειες από τον Βουλκίδη, που μοιάζει να ανεβάζει ρυθμό μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της σεζόν, πήρε πράγματα από τον Γιάντσουκ και τον Γκάσμαν αλλά πάνω από όλα είχε τον ηγέτη Πρωτοψάλτη. Η συνεισφορά του αρχηγού των πρασίνων δεν αποτυπώνεται σε καμία στατιστική. Είναι όμως κάτι που αλλάζει τη ροή ενός αγώνα και κάτι που κινητοποιεί όλη την ομάδα συνολικά. Οι 15 πόντοι του και το 42% στην υποδοχή είναι απλά η βιτρίνα καθώς όλη η βοήθεια που προσφέρει αμυντικά και ο τρόπος που καθοδηγεί τους συμπαίκτες του κάνουν τον Παναθηναϊκό συνολικά να ανεβαίνει επίπεδο.

Προφανώς και η πρώτη θέση στη regular season δεν είναι από μόνη της ικανή να χαρίσει τρόπαιο. Και προφανώς το παιχνίδι του Κυπέλλου που ακολουθεί μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία ειδικά από τη στιγμή που ο δικέφαλος θα έχει και τον Κοβάσεβιτς στον αγωνιστικό χώρο. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός σε μια σκληρή σεζόν που δεν έχει κυλήσει ιδανικά ως τώρα δείχνει χαρακτήρα και καταφέρνει να διορθώνει τα λάθη του την ώρα που οι λοιποί διεκδικητές του τίτλου δεν εμπνέουν απόλυτη σιγουριά.