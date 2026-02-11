Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Final-4 της Χαλκίδας

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών και πλέον είναι γνωστές οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Final-4 της Χαλκίδας.

Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός επιβλήθηκε του ΑΟΝΣ Μίλων με 3-1 σετ στο Ρέντη. Στα ημιτελικά θα βρει απέναντί του τον Πανιώνιο Betsson, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ με 3-0 σετ στη Νέα Σμύρνη.

Στο άλλο ζευγάρι, ο ΑΟ Θήρας πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στον ΖΑΟΝ με 3-1, ενώ ο ΠΑΟΚ F&U επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Μετς με 3-1, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί του «τριφυλλιού» και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην τετράδα.

Το Final-4 του 2026 θα φιλοξενηθεί στη Χαλκίδα, στο Δημοτικό Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Χαλκιδέων.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

Τα ζευγάρια των ημιτελικών: