Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Final-4 της Χαλκίδας

Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός επιβλήθηκε του ΑΟΝΣ Μίλων με 3-1 σετ στο Ρέντη. Στα ημιτελικά θα βρει απέναντί του τον Πανιώνιο Betsson, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ με 3-0 σετ στη Νέα Σμύρνη.
Στο άλλο ζευγάρι, ο ΑΟ Θήρας πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στον ΖΑΟΝ με 3-1, ενώ ο ΠΑΟΚ F&U επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Μετς με 3-1, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί του «τριφυλλιού» και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην τετράδα.
Το Final-4 του 2026 θα φιλοξενηθεί στη Χαλκίδα, στο Δημοτικό Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Χαλκιδέων.
Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:
- ΖΑΟΝ - ΑΟ Θήρας 1-3 (23-25, 26-28, 25-23, 23-25)
- Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΟΝΣ Μίλων 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-14)
- Παναθηναϊκός ΑΟ - ΠΑΟΚ F&U 1-3 (20-25, 25-19, 19-25, 19-25)
- Πανιώνιος Betsson - ΑΕΚ 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
- ΠΑΟΚ F&U - ΑΟ Θήρας
- Πανιώνιος Betsson - Ολυμπιακός