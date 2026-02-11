Η Ιούνα Ζαντοροζνάι MVP της 17ης αγωνιστικής

Η Ιούνα Ζαντοροζνάι είναι η MVP της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.

Η Ρουμάνα διαγώνια με 34 πόντους οδήγησε τον Άρη στην εκτός έδρας νίκη επί του Μαρκόπουλου με 3-2 σετ δίνοντας στην ομάδα της εκτός από δύο πολύτιμους βαθμούς και ψυχολογική τόνωση ενόψει του στόχου της παραμονής στην κατηγορία. Οι 34 πόντοι της Ζαντοροζνάι προήλθαν από 29/59 επιθέσεις (49% αποτελεσματικότητα), 2 άσσους και 3 μπλοκ.

Μάλιστα με δικούς της πόντους κατέκτησε ο Άρης το δεύτερο και το τέταρτο σετ, ενώ πέτυχε τους 6 από τους 15 πόντους του τάι μπρέικ.

Η Ιούνα Ζαντοροζνάι γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2001 στην Ρουμανία, έχει ύψος 1.90 και αγωνίζεται ως διαγώνια. Ο Άρης είναι η πρώτη της ομάδα εκτός Ρουμανίας, έχοντας φορέσει τις φανέλες των CSM Βουκουρεστίου, Ραπίντ Βουκουρεστίου, Ταργκοβίστε και Βολουντάρι.

«Ο αγώνας απέναντι στο Μαρκόπουλο ήταν μια μεγάλη πρόκληση και είμαι πολύ χαρούμενη που καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη. Γνωρίζαμε απ' την αρχή ότι θα δώσουν τα πάντα για τη νίκη, αλλά το ίδιο κάναμε κι εμείς, ειδικά όταν προηγήθηκαν με 2-1 και είχαν το πάνω χέρι και στο τέταρτο σετ. Εκεί η διαχείριση ειδικά στο πνευματικό κομμάτι ήταν υποδειγματική. Είμαι ευγνώμων και περήφανη που αναδείχθηκα MVP, αλλά αυτό πρώτα απ' όλα είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας και όχι μόνο ατομικής απόδοσης. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους παλεύουν γι' αυτήν την ομάδα» δήλωσε η Ζαντοροζνάι.

Η κορυφαία επτάδα της 17ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Iuna Zadorojnai (Α.Σ. Άρης) 34π. (29/59 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ).

Πασαδόρος: Ευαγγελία Τάνη (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 7π. (2/3 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ).

Ακραίες: Katarina Pavicic (Α.Ο. Θήρας) 17π. (16/28 επ., 1 άσσος, 42% υπ. - 17% άριστες), Madyson Elizabeth Saris (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων) 24π. (17/48 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ).

Κεντρικές: Κατερίνα Κοκότη (Α.Σ. Άρης) 14π. (9/13 επ., 5 μπλοκ), Αναστασία Ματσαρόκη (Α.Σ.Π. Θέτις) 11π. (5/9 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ).

Λίμπερο: Μαργαρίτα Χάνα (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων), (λ, 62% υπ. - 27% άριστες).

