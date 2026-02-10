Το πρόγραμμα των ημιτελικών μεταξύ Παναθηναϊκού και Πανιώνιου Betsson

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών του Challenge Cup όπου έρχονται αντιμέτωποι ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος Betsson.

Ώρα για Ελληνικό εμφύλιο στα ημιτελικά του Challenge Cup. Η Cev ανακοίνωσε τις ημερομηνίες του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Πανιώνιος Betsson με το πρώτο ματς να διεξάγεται την Πέμπτη (19/2) και ώρα 17:30 στο κλειστό του Μετς. Έξι μέρες μετά (26/2) είναι η ρεβάνς στο «Ανδρέας Βαρίκας», στις 19:00 όπου εκεί θα κριθεί οριστικά πια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη (19/2), κλειστό Μετς Παναθηναϊκός - Πανιώνιος Betsson

Τετάρτη (26/2), κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» Πανιώνιος Betsson - Παναθηναϊκός