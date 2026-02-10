Κόντρα στην Άαλστ ο ΠΑΟΚ για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Challenge Cup

Ευρωπαϊκή πρόκληση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ρίχνεται απόψε στη μάχη των προημιτελικών του CEV Challenge Cup. Στις 21:30, ο «Δικέφαλος» αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άαλστ, επιδιώκοντας αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης πριν από τη ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη ταξίδεψε στη Φλάνδρα με ανεβασμένη ψυχολογία, έπειτα από τη νίκη με 1-3 στην έδρα της Καλαμάτας για τη Volley League. Στόχος των «ασπρόμαυρων» είναι να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ και να επιστρέψουν με σκορ που θα τους δώσει τον πρώτο λόγο ενόψει του δεύτερου αγώνα στο PAOK Sports Arena.

Η βελγική ομάδα έφτασε μέχρι τους «8» αφήνοντας εκτός την Μπακού στη φάση των «32» και την Τάρτου στους «16». Στο εγχώριο πρωτάθλημα πραγματοποιεί επίσης αξιόλογη πορεία, καθώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης, έχοντας συγκεντρώσει 35 βαθμούς σε 17 αναμετρήσεις.

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης και στο κίνητρο που δίνει η προοπτική μιας ιστορικής πρόκρισης:

«Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό και προερχόμαστε από συνεχόμενα ταξίδια, όμως οι ευρωπαϊκοί αγώνες αποτελούν πάντα ξεχωριστή πρόκληση. Θέλουμε να κάνουμε βήμα για την παρουσία μας στην τετράδα και αυτό μας γεμίζει ενέργεια. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε».