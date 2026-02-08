Το παιχνίδι των μεταμορφώσεων

Βλέποντας κανείς το πρώτο σετ στο ντέρμπι της Μίκρας θα σκεφτόταν πως ίσως και να ήρθε η στιγμή που οι πράσινες θα κάνουν την πρώτη τους ήττα για φέτος. Ωστόσο αυτό όχι μόνο δεν έγινε αλλά το φινάλε ήταν πέρα για πέρα θετικό με τις εμπνεύσεις του Κιαπίνι να αποδεικνύονται «ταχυδακτυλουργικά».

Είναι γνωστό πως το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι που τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα αλλάζουν από το ένα σετ στο άλλο και καμία φορά αλλάζουν ριζικά και στη διάρκεια των σετ. Ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να έκανε το χειρότερό του σετ στη Μίκρα αλλά παρόλα αυτά όχι μόνο δεν έχασε αλλά πήρε τρίποντο και ενδεχομένως να είχε πολύτιμα κέρδη στο τέλος της μέρας.

Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε το σετ μόνο λόγω της αδράνειας του Παναθηναϊκού αλλά και γιατί είχε καλή δημιουργία και σωστές επιλογές επιθετικά. Πίεσε την ασταθή υποδοχή της απέναντι πλευράς και αυτό έδινε μονίμως καλές προϋποθέσεις την ώρα που το μπλοκ άμυνα άγγιζε το άριστα. Οι πράσινες έδειχναν να μην έχουν συγκέντρωση και να τους λείπει το καθαρό μυαλό σχεδόν σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Αυτό που πολλάκις έχουμε δει τη φετινή σεζόν είναι πως η επιδραστικότητα του Κιαπίνι είναι το πολυτιμότερο στοιχείο της ομάδας. Το γεγονός ότι είχε την άνεση να φέρει την Λαμπκόφσκα από τον πάγκο είναι από μόνο του μια πολυτέλεια αλλά εξίσου πολυτέλεια μοιάζει και το ότι η Τάνη για ακόμα μια φορά ήταν τόσο καθοριστική. Η πλειοψηφία των ομάδων έχει ένα backup πασαδόρο που θα ξεκουράσει τη βασική για ένα μέρος του παιχνιδιού και θα της επιτρέψει να μπει ξανά στο παιχνίδι με πιο καθαρό μυαλό. Η Τάνη δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Το έχει κάνει και το έχει ξανακάνει, σε εύκολα αλλά και κρίσιμα παιχνίδια να έρχεται από τον πάγκο και να παίζει σαν να ήταν η πρώτη και βασική επιλογή για αυτή τη θέση.

Από εκεί και πέρα η διαφορά ήταν εμφανής. Με τη Λαμπκόφσκα να έχει αλλάξει τα δεδομένα στην υποδοχή και την Τάνη να έχει φέρει ηρεμία στη δημιουργία και κατά συνέπεια στην επίθεση όλος ο Παναθηναϊκός έκανε ένα βήμα μπροστά. Όλα απλοποιήθηκαν, το μπλοκ ανέβασε απόδοση, το σερβίς έγινε πιο πιεστικό και ο πλουραλισμός στην επίθεση έγινε το… κερασάκι της τούρτας.

Ο Γιάννης Γιαπάνης έχει στη διάθεσή του μια ιδιαίτερη διαγώνια. Ιδιαίτερη γιατί η Τάουμπνερ φέτος είναι ασταθής αλλά στις καλές τις μέρες είναι το βασικότερο επιθετικό εργαλείο του ΠΑΟΚ. Παρότι έκανε καλή εμφάνιση, και ειδικά στο πρώτο σετ όταν και η Μπάκα ήταν απόλυτα επιδραστική, φάνηκε να μένει μόνη της στο υπόλοιπο του ματς. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε σαν να μην έχει κανένα πρόβλημα όταν βελτίωσε την υποδοχή του και ουσιαστικά έκανε την απειλή της Τάουμπνερ να μοιάζει ελεγχόμενη.

Αυτό που προσφέρει χαμόγελα στον Παναθηναϊκό σε μια νίκη σαν αυτή είναι όχι μόνο οι τρεις βαθμοί αλλά το ότι και πάλι κατάφερε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ο Κιαπίνι δεν είναι μόνο ένας προπονητής που μπορεί να προετοιμάσει καλά την ομάδα αλλά και που μπορεί να τη διαχειριστεί άψογα όταν κάτι δε δουλεύει στη διάρκεια του αγώνα. Και φυσικά το ότι σε κάθε παιχνίδι μπορεί να δημιουργεί νέες πρωταγωνίστριες και να αξιοποιεί όλα τα κομμάτια του παζλ είναι η απόδειξη ότι η ομάδα έχει στηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.