Μια αγωνιστική που ξανανοίγει λογαριασμούς

Όπως έχουμε καταλάβει καλά φέτος τίποτα δεν είναι δεδομένο στη Volley League των γυναικών. Σε μια αγωνιστική που μοιάζει απόλυτα ανατρεπτική όχι μόνο δεν ξεκαθάρισαν τα δεδομένα σε σχέση με την οκτάδα και τα πλέι άουτ αλλά τα όλα έγιναν πιο ρευστά.

Στην ουσία μόνο ο Ολυμπιακός έκανε κάτι σαν περίπατο στην πρώτη μέρα της 17ης αγωνιστικής. Ακόμα και ο ΑΟ Θήρας που πέτυχε νίκη με 3-0 χρειάστηκε να καταθέσει ιδρώτα και κόπο για να λυγίσει την ΑΕΚ. Αυτό που έχει σημασία, όμως, είναι πως οι ομάδες από τα χαμηλά πατώματα όχι μόνο δεν τα παρατάνε αλλά ξαναμπαίνουν στη μάχη τους.

Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηλυσιακού δε σηκώνει ιδιαίτερης ανάλυσης. Μιλάμε για το πιο αντιεμπορικό παιχνίδι της αγωνιστικής ακόμα και αν οι ερυθρόλευκες έκαναν ευρύ ροτέισον. Ο Ηλυσιακός έμοιαζε να μην πίστεψε ποτέ σε κάτι θετικό από αυτή την αναμέτρηση και γενικότερα έχει χάσει πολύτιμο έδαφος κάτι που κάνει τις αγωνιστικές που ακολουθούνε βασανιστικές για την ομάδα των Ηλυσίων.

Ενδεχομένως ο μεγάλος νικητής της μέρας να ήταν ο ΑΟ Θήρας. Όχι τόσο γιατί μείωσε την απόσταση από τον Πανιώνιο, καθώς ο ρεαλιστικός στόχος είναι η τετράδα, αλλά γιατί έβγαλε τελείως την ΑΕΚ από κάθε συζήτηση περί τετράδας. Έχουμε ξαναπεί πως από τη στιγμή που η Πάβισιτς άλλαξε «τσιπάκι» και βρήκε ρυθμό έκανε την ομάδα της πολύ καλύτερη. Ωστόσο αν υπάρχει μία παίκτρια που έχει παίξει κομβικό ρόλο για την ομάδα της Σαντορίνης είναι άλλη και είναι η Γενιτσαρίδη. Σε μια ομάδα που χτίστηκε για να παίζει με την Άμποτ ως βασική ακραία η Γενιτσαρίδη κλήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν να γίνει βασική. Και όχι μόνο έγινε αλλά έβγαλε τον καλύτερό της εαυτό. Τη στιγμή που για πολλούς λογίζονταν ως αναλώσιμη ή ως ακραία περιορισμένων δυνατοτήτων η Κρητικιά ακραία κάνει την πιο ώριμη σεζόν της καριέρας της, έχει ηγετικό ρόλο στον ΑΟ Θήρας και μαζί με την Κροάτισσα έχουν συνθέσει ένα δίδυμο που κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους. Ακόμα και αν ο ΑΟ Θήρας έχει προς ώρας παιχνίδι παραπάνω σε σχέση με τον ΠΑΟΚ έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την τέταρτη θέση όχι μόνο βαθμολογικά αλλά κυρίως γιατί μοιάζει με ομάδα σταθερή, με αρχές και χημεία που ξέρει τι θέλει και το κατακτάει.

Και αν για πολλούς το νικηφόρο 3-1 της Θέτιδας μοιάζει απρόσμενο κόντρα στον Πανιώνιο μάλλον θα τους διαψεύσουμε. Όχι για περίεργους και ύποπτους λόγους ούτε γιατί στο παιχνίδι του πρώτου γύρου είδαμε ξανά τον Πανιώνιο να δυσκολεύεται. Η εξήγηση είναι απλή. Αφενός η Θέτιδα είναι μια καλή ομάδα ακόμα και αν έχει δυσκολεύσει τον εαυτό της σε πολλά παιχνίδια που άξιζε κάτι περισσότερο αλλά δεν το κατακτούσε. Αφετέρου ο Πανιώνιος αγωνίστηκε με ευρύ ροτέισον. Παρότι οι «δεύτερες» του Πανιωνίου είναι παίκτριες υψηλού επιπέδου αυτό δε σημαίνει πως μπορούν να κερδίζουν… σβηστά για τον απλό λόγο ότι δεν έχουν ίδιο αγωνιστικό ρυθμό και ίδια χημεία. Ο Πανιώνιος κατά κάποιο τρόπο θυσίασε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό που τον είχε βάλει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης γιατί η ομάδα χρειάζεται ανάσες ενόψει της συνέχειας. Ακολουθούν τα κρίσιμα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη αλλά και το Κύπελλο και πιθανώς το Final 4. Οπότε η έντονη πίεση μόνο κακό θα έκανε κάτι που δικαιολογεί απόλυτα την επιλογή του Νέσιτς για ξεκούραση των βασικών. Όσο για τη Θέτιδα είναι ένα σύνολο με ποιότητα και καλές αθλήτριες και ενδεχομένως τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα που ακολουθεί να μπορούν να ξαναβάλουν την ομάδα σε συζήτηση για κάτι παραπάνω από την όγδοη θέση.

Καλά όλα αυτά αλλά τελικά η μάχες των πλέι άουτ αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα ψηλά πατώματα. Και αυτό γιατί οι «από κάτω» έχουν ανέβει επίπεδο. Τόσο ο Μίλωνας όσο και ο Άρης κάνουν την αντεπίθεσή τους και αυτό αλλάζει τις ισορροπίες. Ο Μίλωνας είχε παρουσιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα πολύ καλό πρόσωπο αλλά είναι διαφορετικό όταν συμβαίνει κόντρα στο Μαρκόπουλο και κόντρα στον πολύ καλό ΖΑΟΝ. Μάλιστα, ο Κώστας Παπαδόπουλος δεν είχε στη διάθεσή του τη βασική του διαγώνια, την Κούλερκαν, και παίζοντας ουσιαστικά με τρεις ακραίες, Σάρις, Σαλκούτε, Ζαφειρίου, «βραχυκύκλωσε» την απέναντι πλευρά. Ο Μίλωνας μοιάζει να αποδίδει έστω και με καθυστέρηση όχι μόνο παίρνοντας θετικά αποτελέσματα αλλά παίζοντας ωραίο βόλεϊ.

Ο Άρης, από την άλλη, δεν είχε εύκολο έργο καθώς το Μαρκόπουλο μετά τα Χριστούγεννα, με την επιστροφή της Μάρμεν και την απόκτηση της Λόκμαντσουκ, παίζει καλύτερα και έχει πάρει αποτελέσματα. Επειδή όμως και ο Άρης έχει ενισχυθεί και έχει αλλάξει νοοτροπία δε φοβάται παιχνίδια με τον αστερίσκο του πρέπει. Αυτό φάνηκε όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Η παρουσία της Όλουτς έχει βοηθήσει σημαντικά αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι η καλή κατάσταση της Ζαντοροϊνάι που μοιάζει να είναι το μεγαλύτερο όπλο της ομάδας αυτή τη στιγμή.

Με όλες αυτές τις ανακατατάξεις το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ίσως να μην έχει τόσο μεγάλη βαθμολογική σημασία. Ή μάλλον θα έχει τεράστια σημασία αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να βάλει φρένο στις πράσινες. Κατά τα άλλα τόσο η τριάδα Μίλωνας, Μαρκόπουλο, Άρης όσο και τα πλασαρίσματα για τις θέσεις 5-8 ενδεχομένως να δίνουν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο στις ομάδες κάτω από τη μέση και αυτό να φέρει ακόμα πιο μεγάλες μάχες στις τελευταίες αγωνιστικές.