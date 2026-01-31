Κρίσιμες μάχες σε όλα τα μέτωπα

Σε τρεις... δόσεις θα διεξαχθεί η 16η αγωνιστική της Volley League γυναικών, με το πρόγραμμα να ξεκινά σήμερα 31/1) και να ολοκληρώνεται την Τρίτη (3/2).

Το πρώτο σερβίς θα δοθεί νωρίς το μεσημέρι (14:00) στα Ιλίσια, όπου ο ουραγός Ηλυσιακός υποδέχεται τον ΑΟ Θήρας που δίνει τη δική του μάχη για την 4η θέση (είναι 5ος με 27 βαθμούς, ισόβαθμος με τον ΖΑΟΝ και στο -1 από τον 4ο ΠΑΟΚ).

Στις 17:00 στη Νέα Σμύρνη ο Μίλωνας κοντράρεται με τον ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil σ' ένα ματς που μοιάζει με τελικό παραμονής. Ο Μίλωνας είναι 9ος με 12 βαθμούς και χωρίς νίκη από την 9η αγωνιστική, ενώ ο ΑΟΜ είναι 10ος με 10 βαθμούς και μία νίκη στα τελευταία 8 ματς.

Εξίσου σημαντική είναι και η αναμέτρηση Άρης - Θέτις Βούλας. Οι κιτρινόμαυρες με 7 βαθμούς είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ οι φιλοξενούμενες έχουν ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη καθώς με 18 βαθμούς είναι το +6 από τον 9ο Μίλωνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Αντώνης Φώτσης» Ιλίσια, 14.00: Ηλυσιακός Α.Ο. - Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Μαλλιάρα, Παπαδόπουλος, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σφυρίδη, Μαστοράκη, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 17.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Διαιτητές: Φραγκάκης, Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Πεσίνογλου, Πολάτος, Γραμματεία: Ταλάρου.

Γυμναστήριο Μίκρας, 19.30: Α.Σ. Άρης - Α.Σ.Π. Θέτις

Διαιτητές: Ισκάς, Μαυρίδης Γ., Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Σταυρίδου, Ψύχου, Γραμματεία: Αλεξίου.

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη, 18.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Betsson - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βελώνης, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής διαιτησίας Ονόπας, Παρατηρητής αγώνα: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς, Μουζακίτη, Γραμματεία: Μισιάκα.

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 18.30: Ζ.Α.Ο.Ν. - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Χατζηβασιλείου, Τσαλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Δημόπουλος, Πετρόπουλος, Γραμματεία: Γλυκού.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 19.00: Α.Ε.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Μενεσλής, Παρατηρητής διαιτησίας: Πολίτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Δουκάκη, Σταμπούλογλου, Γραμματεία: Λορέντζου.