Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά στη 13η στροφή του πρωταθλήματος

Στο Μετς ο Παναθηναϊκός που παλεύει για να κρατηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Μίλωνα υποδέχεται τη μαχητική Κηφισιά που προέρχεται από δύο καλές νίκες που την έχουν τονώσει βαθμολογικά και ψυχολογικά αλλά θα αγωνιστεί χωρίς τον τιμωρημένο Λούκας Ραγκέλ (γυμνατήριο Μετς, 13η αγωνιστική, 31/1/26, 21:00, Live Streaming ESAP TV You Tube, Διαιτητές: Ιωαννίδης, Κουτσούλας).

Ο Παναθηναϊκός έρχεται από τη νίκη στη Σύρο με 3-2 σετ και μετά τη νίκη του Μίλωνα επί του Πανιωνίου θέλει το τρίποντο για να μείνει στην κορυφή με τους νεοσμυρνιώτες. Έχει 28 βαθμούς έναντι 31 του Μίλωνα και 26 του ΠΑΟΚ.

Ο Δανός διαγώνιος του Παναθηναϊκού Ράσμους Νίλσεν «Το πρωτάθλημα είναι αμφίρροπο και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα κάθε αγωνιστικής. Εμείς χάσαμε ωστόσο πιάσαμε τον Μίλωνα στην κορυφή και καλούμαστε να επανέλθουμε στις νίκες με καθαρό τρίποντο. Ο αντίπαλος βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία ωστόσο αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο όπως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι μας».

Η Κηφισιά δίνει έναν άλλο αγώνα, αυτόν της επιβίωσης. Χωρίς τον τιμωρημένο Ραγκέλ η ομάδα του Νίκου Ζαλμά θα παλέψει στο Μετς για να πάρει ότι καλύτερο μπορεί για να πιάσει διψήφιο αριθμό πόντων στη βαθμολογία. Είναι στην 9η θέση με 9 βαθμούς, έναντι 7 του Φλοίσβου που ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής αλλά και 12 του Φοίνικα που προπορεύεται.

Ο προπονητής του Α.Ο.Π. Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Ο στόχος για εμάς δεν αλλάζει. Έχουμε πει ότι προτεραιότητα για εμάς τα κρίσιμα παιχνίδια στο Ζηρίνειο και από εκεί και πέρα να σταθεροποιήμουμε την απόδοσή μας σε μεγάλα παιχνίδια όπως αυτό με τον Παναθηναϊκό. Ξερουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι απέναντι στα πολλά καλά σερβίς. Πρέπει να μείνουμε κοντά μέχρι τα τελειώματα των σετ και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Το λίμπερο του Α.Ο.Π. Κηφισιάς Λευτέρης Φωλιάς δήλωσε: «Ο αγώνας απέναντι στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό είναι μία πρόκληση για εμάς. Εμείς παιχνίδι με παιχνίδι ανεβάζουμε την απόδοσή μας. Δουλεύουμε σκληρά και έχουμε αφήσει πίσω μας τα προβλήματα που μας ταλαιπώρησαν μέχρι τα μισά του πρωταθλήματος. Για να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα πρέπει να μπούμε στο γήπεδο και να δώσουμε το εκατό τοις εκατό. Το πρωτάθλημα είναι απαιτητικό και κάθε βαθμός έχει τη δική του σημασία».

Σε 41 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται της Κηφισιάς με 27-14 νίκες.





VOLLEY LEAGUE 2025-26

Volley League – 13η αγωνιστική



Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026



Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 1-3 (18-25, 17-25, 25-22, 22-25)



Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026



Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας, Τσάλεντζ ρέφερι: Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Βέντας, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καπουράνη.



Γυμναστήριο Μετς, 21.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Διαιτητές: Ιωαννίδης, Κουτσούλας, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Παπαγιαννόπουλος, Τουκτούκας, Γραμματεία: Εμμανοηλίδη.



Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026



Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Δημητρίου, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μακρίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.



Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Π. Φάληρο, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Οσιπίδης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.