Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα '80

Μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής της πορείας στη φάση των «16» του CEV Cup και το ματς με την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία, η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, το σήμερα (31/1) το βράδυ, στις 20:30 (EPT 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» του Αντώνη Βουρδέρη αντιμετωπίζουν την Καλαμάτα '80, την οποία υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 13ης αγωνιστικής της Volley League.

«Κάθε τρίποντο είναι εξαιρετικά σημαντικό και απαραίτητο»

Ο Δημήτρης Τζιάβρας δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή μας πορεία ολοκληρώθηκε. Πλέον, η προσοχή μας στρέφεται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ελλάδας, ξεκινώντας από το αυριανό ματς με την Καλαμάτα. Σε αυτή τη φάση, κάθε τρίποντο είναι εξαιρετικά σημαντικό και απαραίτητο για την ομάδα μας. Γνωρίζουμε, ότι η Καλαμάτα είναι μια ποιοτική ομάδα με καλή επίθεση και θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, για να την περιορίσουμε. Στόχος μας είναι, να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να πάρουμε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς και να συνεχίσουμε με την ίδια νοοτροπία και στα επόμενα παιχνίδια».