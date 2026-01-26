Κύπελλο γυναικών 2025-26: Ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ στα προημιτελικά και ο δρόμος προς τον τελικό

Ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ στα προημιτελικά προέκυψε από την κλήρωση του Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών που έγινε σήμερα στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Δείτε τις διασταυρώσεις ως τον τελικό.

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U, Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ., Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων και Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του κυπέλλου γυναικών όπως προέκυψαν από τη κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/1) στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ..

Παράλληλα, έγινε και η κλήρωση των ημιτελικών με τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων να αντιμετωπίζει τον νικητή του αγώνα Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ. και ο νικητής της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. θα αναμετρηθεί με τον νικητή Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας.

Οι αγώνες των προημιτελικών θα γίνουν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U

Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας

Οι ημιτελικοί

Νικητής Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U - Νικητής Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας

Νικητής Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ. - Νικητής Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων