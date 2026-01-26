Κύπελλο γυναικών 2025-26: Ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ στα προημιτελικά και ο δρόμος προς τον τελικό

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U, Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ., Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων και Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών του κυπέλλου γυναικών όπως προέκυψαν από τη κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/1) στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ..
Παράλληλα, έγινε και η κλήρωση των ημιτελικών με τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων να αντιμετωπίζει τον νικητή του αγώνα Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ. και ο νικητής της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. θα αναμετρηθεί με τον νικητή Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας.
Οι αγώνες των προημιτελικών θα γίνουν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U
Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας
Οι ημιτελικοί
Νικητής Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U - Νικητής Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας
Νικητής Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ. - Νικητής Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων