Άλλο το αποτέλεσμα και άλλο η… αύρα

Η Σύρος ήταν ανέκαθεν μια δύσκολη έδρα που έκρυβε παγίδες για κάθε ομάδα που κυνηγούσε τίτλους. Παρόλα αυτά οι πράσινοι ούτε αυτή τη φορά έδειξαν να ανακάμπτουν και η αδυναμία τους να κυριαρχήσουν στον αγωνιστικό χώρο ενδεχομένως να… πονάει περισσότερο από το αποτέλεσμα.

Προφανώς και ο Φοίνικας Σύρου δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πέρυσι και πρόπερσι και για να τον κερδίσει κανείς πρέπει να ιδρώσει. Ο φετινός Φοίνικας έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει μεγάλες εμφανίσεις και να φτάσει σε μεγάλες νίκες. Ωστόσο το στοιχείο που ξεχωρίζει τους πρωταθλητές από τους διεκδικητές είναι οι νίκες σε κάθε συνθήκη.

Ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου γιατί από τα μέσα της και έπειτα έδειχνε ότι δεν κολλάει πουθενά, ότι ακόμα και στα δύσκολα παιχνίδια έχει τον τρόπο να φτάσει στο νικηφόρο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι οι πράσινοι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο και παραλίγο να μετατρέψουν το 2-0 σε 2-3 είναι ένα από τα θετικά της υπόθεσης αλλά δεν καλύπτει τις αδυναμίες.

Ουσιαστικά ο Φοίνικας πλήγωσε τον Παναθηναϊκό με το δικό του όπλο, με το σερβίς. Οι Συριανοί ήταν σε αυτή την περίπτωση η ομάδα που άσκησε πίεση από τα 9 μέτρα και αυτό «ξεκλείδωσε» τη νίκη. Όσο ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται μη αποτελεσματικός από το σερβίς του τόσο η δυναμική του μειώνεται. Μπορεί μια ομάδα να κερδίζει και με μέτριο σερβίς; Σαφώς και μπορεί, αρκεί να δουλέψουν σωστά οι υπόλοιποι τομείς του παιχνιδιού της.

Η αποχώρηση του Βουλκίδη σίγουρα κόστισε αλλά το θέμα δεν είναι μιας βραδιάς αλλά συνολικό. Οι κεντρικοί του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο επιδραστικοί στη φετινή σεζόν και αυτό αποδυναμώνει κατά πολύ την ομάδα στην κόντρα μπάλα. Ενδεχομένως αυτό να είναι και μια εξήγηση για την αστάθεια που παρουσιάζει ο Σπίριτο στο παιχνίδι του ο οποίος μετά από μία καλή εμφάνιση δύσκολα κάνει μια δεύτερη και τρίτη συνεχόμενη. Και αυτό συνολικά χαμηλώνει την απόδοση της ομάδας.

Ουσιαστικά το παζλ του αγγίζει όλους. Οι κεντρικοί, ο πασαδόρος και ακολούθως οι υπόλοιποι μένουν στα ρηχά γιατί κομμάτια της αλυσίδας «τραυματίζονται». Και το ζητούμενο δεν είναι απλά να βγάλουν εγωισμό οι παίκτες και το επιτελείο γιατί εγωισμό και θέληση έχουν. Το ζητούμενο είναι πως δυσκολεύονται να βρούνε χημεία και να αποκτήσουν αυτό τον χαρακτήρα νικητή που παρουσίαζαν ένα χρόνο πριν. Είναι πολύτιμο στοιχείο για μια ομάδα να μπορεί να φτάνει στις νίκες ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, όταν έχει αδυναμίες και τραυματισμούς και ακόμα και όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Το παράδειγμα δεν είναι πολύ μακριά, το γυναικείο τμήμα του Παναθηναϊκού ξεχωρίζει γιατί φέτος ακόμα και στις δύσκολες μέρες κατάφερε να πάρει νίκες. Αλλά ας μη συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα.

Εξακολουθεί να μην έχει κριθεί τίποτα και να είναι πολύ νωρίς για στέψη. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν έχει το μομέντουμ αυτή τη στιγμή όπως αντίθετα έχει ο ΠΑΟΚ. Η χημεία παρόλα αυτά δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη και αυτό είναι θέμα αλλά ο χρόνος και το γήπεδο θα δείξουν.