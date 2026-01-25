Ο ΠΑΟΚ μετά τις έδρες των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού νίκησε και τον πρωτοπόρο Μίλωνα με 1-3 και μπαίνει γερά στο κόλπο της πρώτης θέσης της κανονικής διάρκειας της Volley League!

Αυτός ο ΠΑΟΚ δεν αστειεύεται καθόλου! Μετά το ΜΕΤΣ και το Ρέντη, νίκησε και τον Μίλωνα στην έδρα του με 1-3 και πλέον κοιτάει για τα καλά την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα ενόψει των play off - MVP του ντέρμπι και πάλι ο απίθανος Ερνάντεζ που τρελαίνει κόσμο!

Ο Μίλωνας μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με μπλοκ του Πετρέα πήρε το πάνω χέρι με 4-1, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει 9-9 μετά από άσσο του Κοκκινάκη. Οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα με 16-12 με μπλοκ του Αγκάμεζ ωστόσο ο Δικέφαλος έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 19-18 με τον Κόλεφ.

Το σύνολο του Ψάρρα πήγε σε δύο σετ μπολ (24-22) ωστόσο με Κοβάσεβιτς και Ερνάντεζ προσπέρασε με 24-25. Ο Αγκάμεζ κράτησε ζωντανή την ομάδα του (25-25) με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει σκορ ξανά με τον Ερνάντεζ (25-26) και με άουτ επίθεση του Αγκάμεζ να κάνει την μεγάλη ανατροπή και το 0-1 με 25-27.

Και το δεύτερο σετ ήταν συγκλονιστικό από την αρχή μέχρι το τέλος με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 6-6 και τον Μίλωνα δια χειρός Νανόπουλου να παίρνει το προβάδισμα με 12-10 και 19-17.

Με τον Ερνάντεζ να κουβαλάει την επίθεση, ο ΠΑΟΚ προσπέρασε με 21-22 και πήγε σε σετ μπολ (23-24) όμως ο Κοβάσεβιτς έκανε λάθος σερβίς και από εκεί ακολούθησε μία παράταση (26-26), με μπλοκ στον Αγκάμεζ οι ασπρόμαυροι πήραν το πάνω χέρι με 28-29 ωστόσο ο Μίλωνας με ένα σερί τρία μηδέν και πόντους από Πετρέα και καλό μπλοκ έκανε το 31-29 και ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ ήταν αποφασιστικός και με τα σερβίς του Τζέντρικ (2 άσσοι) που χάλασαν εντελώς την υποδοχή των γηπεδούχων, έβαλε μπροστά την ομάδα του με 7-9 μετά το αρχικό 4-1 ενώ ο Κοκκινάκης με δύο συνεχόμενες επιθέσεις ανέβασε ακόμη περισσότερο την τιμή της διαφοράς (10-14, 15-19).

Ο Δικέφαλος δεν δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το φινάλε του σετ όπου ήταν πολύ καλός στο μπλοκ-σέρβις και με 20-25 μετά από δύσκολη επίθεση του Κοβάσεβιτς έκανε το 1-2 και πήρε εκ νέου το πάνω χέρι στο παιχνίδι.

Στο πέμπτο σετ και πάλι ο Μίλωνας μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με 4-1 και 7-3 από τον Αγκάμεζ ωστόσο ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με τον Ερνάντεζ ισοφάρισε 14-14. Από εκεί και έπειτα το ντέρμπι έγινε ακόμη πιο έντονο, ο Δικέφαλος είχε το +2 με 18-20 δια χειρός Κοκκινάκη, με τους γηπεδούχους να προσπερνάνε 22-21.

Ωστόσο, οι ασπρόμαυροι στους τελευταίους πόντους έβγαλαν μέταλλο και προσωπικότητα και με επίθεση-μπλοκ του Κοβάσεβιτς, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο με 24-26 και 1-3.

Τα σετ: 25-27, 31-29, 20-25, 24-26

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-19, 25-27

2ο σετ: 8-6, 16-15, 21-19, 31-29

3ο σετ: 7-8, 12-16, 16-21, 20-25

4ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 24-26



*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 5 άσσους, 58 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 58 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 1-3 (25-27, 31-29, 20-25, 24-26) σε 124'



Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 6 (5/13 επ., 1 άσσος), Χερ 4 (1/1 επ., 3 άσσοι), Πετρέας 6 (5/10 επ., 1 μπλοκ), Αγκάμεζ 29 (24/38 επ., 5 μπλοκ), Νανόπουλος 13 (13/29 επ., 39% υπ. - 22% άριστες), Πολουγιάν 11 (10/19 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 22% άριστες) / Βελούδης (λ, 45% υπ. - 27% άριστες), Μαντελίδης, Σουσουρίδης.



Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (4/9 επ., 2 άσσοι), Κοκκινάκης 12 (9/14 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 81% υπ. - 48% άριστες), Κόλεφ 8 (6/11 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2/2 επ.), Ερνάντεζ 26 (24/37 επ., 2 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 19 (13/32 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ, 58% υπ. - 32% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 59% υπ. - 38% άριστες), Τακουρίδης, Μούχλιας.