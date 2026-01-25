Μεγάλη νίκη του Φοίνικα Σύρου επί του Παναθηναϊκού

Ο Φοίνικας Σύρου επιβλήθηκε με 3-2 σετ του Παναθηναϊκού, για την 12η αγωνιστική της Volley League.

Χέρι χέρι πήγαιναν στην αρχή του ματς οι δύο ομάδες, μέχρι που ο Φοίνικας Σύρου έκανε το 16-13, χωρίς όμως να διατηρεί για πολύ αυτή την διαφορά καθώς ο Παναθηναϊκός προσπέρασε μπροστά με +2 (19-21). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με μπλοκ του Μοράλεζ πήραν το σετ με 26-24.

Δυναμικό ξεκίνημα στο δεύτερο σετ για τον Παναθηναϊκό, πηγαίνοντας από νωρίς στο +4 (0-4). Ο Φοίνικας ισοφάρισε σε 10-10. Ωστόσο οι «πράσινοι» σε σημαντικό σημείο πήραν ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων (19-21). Αλλά και πάλι δεν το εκμεταλλεύτηκαν αφού η ομάδα της Σύρου σημείωσε σερί 4-0 και ύστερα από μπλοκ του Αναγνώστου έγινε το 2-0 στα σετ (25-23).

Ανώτερος στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός, πηγαίνοντας γρήγορα στο +5 (5-10), ο Πρωτοψάλτης στο διεύρυνε στους 7 (10-17). Από εκεί και πέρα οι φιλοξενούμενοι δεν δυσκολεύτηκαν και μείωσαν στα σετ (15-25).

Το τέταρτο σετ ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με τρεις (6-9). Με άσο του Νίλσεν η διαφορά «εκτοξεύθηκε» στους 6 (14-20), αυτό έδωσε την ευκαιρία στο «τριφύλλι» να κάνει διαχείριση του σκορ και με ευκολία να κάνει το 2-2 στα σετ (18-25), ύστερα από μπλοκ άουτ του Νίλσεν.

Στο tie break ο Φοίνικας Σύρου «έδειξε» την αγωνιστική εικόνα που είχε στα 2 πρώτα σετ και με 5 αναπάντητους πόντους, ξέφυγε στο +5 (7-2). Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, παρά μόνο να μειώσει σε 9-6. Κάτι που δεν ήταν αρκετό καθώς οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη με 3-2 σετ και 15-8.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-13, 19-21, 26-24

2ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 25-23

3ο σετ: 5-8, 10-16, 12-21, 15-25

4ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 18-25

5ο σετ: 5-1, 10-6, 12-7, 15-8



*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 13 άσσους, 43 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 53 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (26-24, 25-23, 15-25, 18-25, 15-08)



Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Νεβό 1 (1 μπλοκ), Μικελούτσι 11 (4/9 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Αναγνώστου 5 (3/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 20 (12/30 επ., 6 άσσοι, 2 μπλοκ, 48% υπ. - 16% άριστες), Κωστόπουλος 8 (6/15 επ., 2 μπλοκ, 38% υπ. - 12% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 21 (14/31 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 54% υπ. - 28% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσόπουλος, Ρούσος 1 (1/3 επ.), Μήλης 2 (2/4 επ.), Καγιαλής 1 (1/1 επ.).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (4/11 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Νίλσεν 28 (22/40 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 9 (9/18 επ., 52% υπ. - 18% άριστες), Σπίριτο 3 (3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (15/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 53% υπ. - 32% άριστες) / Χανδρινός (λ, 24% υπ. - 14% άριστες), Κοντοστάθης (λ), Κασαμπαλής, Παπαλεξίου 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ), Γιάντσουκ.