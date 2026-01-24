Κιαπίνι: «Ήταν ένα από τα καλύτερα ματς της σεζόν»

Οι δηλώσεις του Αλεσάντρο Κιαπίνι ύστερα τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 σετ επί της ΑΕΚ.

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού επικράτησε με 3-0 σετ της ΑΕΚ στην 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Volley League και με 41 βαθμούς συνεχίζει πρώτη και αήττητη.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα ματς της σεζόν και ότι μέρα με την μέρα η ομάδα του βελτιώνεται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:

«Πριν το ματς ήμουν ανήσυχος καθώς έχω μεγάλο σεβασμό για την ομάδα της ΑΕΚ γιατί παίζει καλά και επιθετικά. Το πρώτο σετ ήταν αρκετά σκληρό όμως στην πορεία βελτιωθήκαμε και παίξαμε πραγματικά πολύ καλά. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα καλύτερα ματς της σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη και συνεχίζουμε μέρα με τη μέρα να βελτιωνόμαστε και να κάνουμε κάτι περισσότερο και να πιάνουμε καλύτερη απόδοση».