Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό ONEX

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ επικράτησε με 3-1 του Φλοίσβου και επέστρεψε στα τρίποντα, στην Volley League.

Στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ βρέθηκε πίσω με 3-1, όμως με δύο διαδοχικούς άσους του Ατανασίεβιτς, προσπέρασε με 6-4. Με άσο του Πέριν, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +3 (12-9) και διατήρησαν το καλό τους πρόσωπο, φτάνοντας στο 25-20 και στο 1-0 σετ, με επίθεση του Πιτακούδη.

Στο δεύτερο σετ, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω με 10-6 και 12-9, αλλά ισοφάρισε σε 12-12, με επίθεση του Φρομ από την πίσω ζώνη. Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Καβάνα να ισοφαρίζει σε 20-20 και τον Ατανασίεβιτς να βάζει τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ μπροστά με 21-20. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 2-0 σετ, με 27-25, μετά από επαφή των φιλοξενούμενων στον φιλέ.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ έμεινε και πάλι πίσω (6-8, 8-11, 12-14), όμως αντέδρασε ξανά και έφτασε σε δύο σετ μπολ (24-23, 25-24), με επιθέσεις των Πέριν και Ατανασίεβιτς. Συγκλονιστική η συνέχεια του σετ, με τον Φλοίσβο να μειώνει σε 2-1, με 30-28.

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ «μπήκε» δυνατά στο τέταρτο σετ και με ωραία επίθεση του Δαλακούρα, ξέφυγε με +9 (14-5), ενώ μετά από άουτ σερβίς της ομάδας του Παλαιού Φαλήρου, προηγήθηκε με 10 πόντους (16-6). Ο Δαλακούρας «έγραψε» το 20-12, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 23-19, αλλά ο Πέριν, με πάιπ, έκανε το 25-19, για τη νίκη με 3-1 σετ.

Τα σετ (3-1): 25-20, 27-25, 28-30, 25-19

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-15, 25-20

2ο σετ: 6-8, 16-15, 21-20, 27-25

3ο σετ: 5-8, 15-16, 20-21, 28-30

4ο σετ: 8-4, 16-6, 21-13, 25-19

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 7 άσους, 63 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου από 5 άσους, 56 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 4 (4/13 επιθέσεις, 46% υπ.-31% άριστες), Πιτακούδης 10 (8/17 επιθέσεις, 2 μπλοκ), Πέριν 19 (17/23 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 1 άσος, 46% υπ.-39% άριστες), Ατανασίεβιτς 25 (20/33 επιθέσεις, 5 άσοι), Καβάνα 4 (3/3 επιθέσεις, 1 μπλοκ), Λινάρδος 4 (2/6 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 1 άσος) / Τζιάβρας (λ., 40% υπ.-30% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Ζουπάνη, Δαλακούρας 9 (9/15 επιθέσεις, 70% υπ.-50% άριστες)

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Αρσενιάδης): Κόβαρ 20 (17/27 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 2 άσοι, 54% υπ., 42% άριστες), Χαραλαμπίδης 5 (3/7 επιθέσεις, 2 μπλοκ, 50% υπ.), Βαν Γκάρντερεν 18 (14/33 επιθέσεις, 3 μπλοκ, 1 άσος, 50% υπ.-25% άριστες), Αρμενάκης 1 (1/1 επιθέσεις), Βιλιμάνοβιτς 2 (2/3 επιθέσεις), Εγκλεσκαλνς 18 (18/37 επιθέσεις) / Εφραιμίδης (λ., 50% υπ.-44% άριστες), Τσαρκάτογλου, Μελλές 5 (1/7 επιθέσεις, 2 μπλοκ, 2 άσοι, 50% υπ.-50% άριστες), Κανελλόπουλος, Παπαδόπουλος, Σονάκης