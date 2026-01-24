Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 σετ την ΑΕΚ και παρέμεινε αήττητος, ύστερα από 15 αγωνιστικές στην Volley League γυναικών.

Με «όπλο» το μπλοκ του ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για 1 σετ, στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 3-0 στο κλειστό του Μετς, για την 15η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο, μέχρι που ο Παναθηναϊκός «ξέφυγε» με +2 (15-13), χωρίς όμως να το διατηρήσει για πολύ, με την ΑΕΚ να δημιουργεί δικό της σερί και να περνάει μπροστά με 2 (16-18). Οι γηπεδούχες ισοφάρισαν στο 20-20 και με 3 σερί μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου, έκανε το 23-20. Αλλά το σετ δεν σταμάτησε εκεί γιατί η ΑΕΚ «έσβησε» 3 set ball, ωστόσο οι «πράσινες» με πόντους από τις Γουάιτ και Παπαγεωργίου, έκαναν το 1-0 στα σετ (29-27).

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν εξαρχής ανώτερος, με την Μπένετ να δίνει.. αέρα 5 πόντων (6-1). Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό το «τριφύλλι», διευρύνοντας το υπέρ τους σκορ στους 8 (13-5). Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχες δεν βρήκαν κανένα εμπόδιο και κατέκτησαν το σετ με 25-17.

Ίδιο σκηνικό και στο τρίτο σετ. Ο Παναθηναϊκός να έχει από νωρίς τον έλεγχο, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα 5 πόντων (7-2). Η Παπαγεωργίου σημείωσε 3 αναπάντητα μπλοκ και έναν άσο, ανεβάζοντας τον δείκτη στο +9 (17-8) και χωρίς κανένα πρόβλημα η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι έκανε το 3-0 στα σετ (25-12), κάνοντας το 15/15 στο Ελληνικό πρωτάθλημα.

Επόμενο παιχνίδι για τις «πράσινες» είναι ο πρώτος προημιτελικός για το Challenge Cup, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, την Πέμπτη (29/1) στο κλειστό του Μετς. Η «Ένωση» υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Παρασκευή (30/1) για την Volley League γυναικών.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 29-27

2ο σετ: 8-4, 16-11, 21-14, 25-17

3ο σετ: 8-3, 16-7, 21-10, 25-12

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 43 επιθέσεις, 18 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 3 άσσους, 34 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (29-27, 25-17, 25-12) σε 83′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Γουάιτ 16 (13/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 41% υπ. – 18% άριστες), Μπένετ 21 (15/35 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 12 (10/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 13% άριστες), Παπαγεωργίου 8 (1/6 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 64% υπ. – 9% άριστες), Τάνη, Κωνσταντίνου 1 (1 μπλοκ), Ράπτη.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 3 (1/10 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (1/5 επ., 2 άσσοι), Ντιουφ 8 (7/27 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 8% άριστες), Καββαδία 8 (6/11 επ., 2 μπλοκ), Γιουζγκέντς 10 (10/29 επ.), Κυπαρίσση 9 (8/34 επ., 1 άσσος, 39% υπ. – 17% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 55% υπ. – 18% άριστες), Πατουχέα, Σέτναν 1 (1/1 επ.).