Πέρασαν από Μαρκόπουλο και Σαντορίνη, ΖΑΟΝ και Πανιώνιος Betsson

Νικήτριες έφυγαν από τις έδρας των Μαρκόπουλο και Α.Ο. Θήρας, οι ΖΑΟΝ και Πανιώνιος Betsson επικρατώντας με 3-1 σετ.

Στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας ανέβηκε ο ΖΑΟΝ, ο οποίος νίκησε με 3-1 σετ το Μαρκόπουλο στα Μεσόγεια.



Η ομάδα της Κηφισιάς βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ αλλά με κορυφαίες τις Τικμανίδου, Αλεξάκου έκανε την ανατροπή και πανηγύρισε την 9 νίκη της στο πρωτάθλημα. Ο ΖΑΟΝ ανέβηκε στους 27 βαθμούς και είναι στο -1 από τον τέταρτο ΠΑΟΚ και στο +3 από ΑΟΝ Θήρας αλλά με αγώνα περισσότερο. Το Μαρκόπουλο παρέμεινε στους 10 βαθμούς και στην 10η θέση της βαθμολογίας.



Το ντεμπούτο της με τη φανέλα του ΖΑΟΝ έκανε η Βραζιλιάνα διαγώνια Λορέν Ταϊσέιρα πετυχαίνοντας 19 πόντους. Πρώτη σκόρεερ ήταν η Ελπίδα Τικμανίδου με 21 και η Ευφροσύνη Αλεξάκου πρόσθεσε άλλους 20. Για το Μαρκόπουλο η Βικτόρια Λόχμαντσουκ είχε 20 και και η Άννα Σπανού 16.



Στο πρώτο σετ το Μαρκόπουλο ξεκίνησε με 7-3 μετά από κόντρα επίθεση της Λόχμαντσουκ. Ο ΖΑΟΝ στη συνέχεια μετέτρεψε το 9-7 σε 9-11 με συνεχόμενες κόντρα επιθέσεις από Ταϊσέιρα και Τικμανίδου. Η Βραζιλιάνα διαγώνια έδωσε προβάδισμα τεσσάρων πόντων στην ομάδα της (11-15) αλλά το Μαρκόπουλο παρέμενε κοντά στο σκορ. Η Γράβαρη έκανε το 17-20 αλλά η ομάδα των Μεσογείων με πρωταγωνίστρια την Σπανού στην επίθεση ισοφάρισε σε 21-21, για να δώσει προβάδισμα η Καθάριου με άσσο (22-21). Η Ταϊσέιρα ισοφάρισε (22-22), η Λόχμαντσουκ πήρε το side out, η Γκραμπόφσκα με καλό σερβίς έδωσε δύο σετ μπολ στο Μαρκόπουλο (24-22) για να ακολουθήσει μπλοκ από τη Σπανού και τη Γουόκερ στην Ταϊσέιρα για το 25-22.



Στο δεύτερο σετ ο ΖΑΟΝ από νωρίς πήρε προβάδισμα και με τρεις συνεχόμενους πόντους από την Ταϊσέιρα ξέφυγε με 1-6. Το Μαρκόπουλο κατάφερε να μειώσει στους δύο (15-17) μετά από πλασέ της Λόχμαντσουκ, αλλά η ομάδα της Κηφισιάς με την Αλεξάκου έκανε το 16-20. Η Ελληνίδα ακραία ήταν αυτή που τελείωσε και το σετ για το 19-25.



Στο τρίτο σετ ο ΖΑΟΝ ξέφυγε με +4 μετά από άσσο της Κοβαλέφσκα, αναγκάζοντας τον Γιώργο Ρούση να καλέσει τάιμ άουτ. Το Μαρκόπουλο με σέρβερ την Σπανού έτρεξε σερί 4-0 και μετέτρεψε το 12-14 σε 16-14, αλλά η ομάδα της Κηφισιάς ισοφάρισε σε 17-17 με την Τικμανίδου κια πέρασε εκ νέου μπροστά με επίθεση της Αλεξάκου (18-19). Ο ΖΑΟΝ με τη Γιώτα είχε δύο σετ μπολ (22-24), το Μαρκόπουλο ισοφάρισε με μπλοκ της Μάρμεν (24-24) αλλά η ίδια αστόχησε στην επίθεση στο 24-25 και ο ΖΑΟΝ προηγήθηκε με 1-2 σετ.



Στις λεπτομέρειες κρίθηκε και το τέταρτο σετ, με το Μαρκόπουλο να κάνει το 10-6 με μπλοκ της Γουόκερ. Η Τικμανίδου ισοφάρισε σε 11-11, η Γιώτα έδωσε προβάδισμα δύο πόντων στον ΖΑΟΝ με άσσο (13-15), αλλά η ομάδα των Μεσογείων με πρωταγωνίστρια την Αλλαγιάννη πάνω στο φιλέ προηγήθηκε σε κρίσιμο σημείο με +2 (20-18). Η Τικμανίδου ισοφάρισε σε 20-20 και έδωσε αέρα δύο πόντων στην ομάδα της λίγο πριν το φινάλε του σετ (21-23). Η Γιώτα έχασε την κόντρα επίθεση (22-23), η Αλεξάκου έκανε το 22-24, η Καθάριου έσβησε το πρώτο ματς μπολ αλλά στην επόμενη φάση η Αλεξάκου διαμόρφωσε το τελικό 23-25.



Διαιτητές: Γεωργάκη, Κατερλή, Τσάλεντζ ρέφερι: Βελώνης, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Σταμπουλόγλου, Μήτση, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 12-16, 18-21, 25-22

2ο σετ: 3-8, 12-16, 17-21, 19-25

3ο σετ: 7-8, 16-14, 20-21, 24-26

4ο σετ: 8-6, 16-15, 21-20, 23-25



*Οι πόντοι του Μαρκόπουλου προήλθαν από 3 άσσους, 48 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 7 άσσους, 71 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 1-3 (25-22, 19-25, 24-26, 23-25) σε 119'



Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 4 (1/5 επ., 3 μπλοκ), Μάρμεν 8 (5/21 επ., 3 μπλοκ, 25% υπ. - 25% άριστες), Καθάριου 11 (9/16 επ., 2 άσσοι), Σπανού 16 (15/39 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. - 29% άριστες), Γκραμπόφσκα 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Λόχμαντσουκ 20 (16/46 επ., 4 μπλοκ) / Δήμου (λ, 35% υπ. - 16% άριστες), Μάτιου (λ), Κωτσαρά, Αλλαγιάννη 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Λογαρά.



Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 11 (10/20 επ., 1 άσσος), Τικμανίδου 21 (17/46 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 51% υπ. - 27% άριστες), Αλεξάκου 20 (18/43 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ. - 29% άριστες), Γράβαρη 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 3 (1/2 επ., 2 άσσοι), Ταϊσέιρα 19 (17/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 58% υπ. - 33% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Ζιώγα 4 (4/9 επ.), Νικόλοβα.

Τρίποντο με ανατροπή για τον Πανιώνιο Betsson που αιφνιδιάστηκε από τον ΑΟ Θήρας, ωστόσο μετά την απώλεια του πρώτου σετ κατάφερε να βγάλει αντίδραση.

Ο ΑΟΘ έκανε ένα ιδανικό πρώτο σετ με μόλις δύο λάθη και φοβερές άμυνες, ωστόσο στη συνέχεια ο Πανιώνιος βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς για να ακολουθήσουν δύο δραματικά σετ που τα πήραν οι φιλοξενούμενες με πανομοιότυπο τρόπο.

Στο πρώτο σετ με το σκορ στο 3-3 ο ΑΟΘ έτρεξε το πρώτο σερί για το 8-3, με τη διαφορά να μεγαλώνει συνεχώς (12-5, 17-7). Κάπου εκεί με όπλο το μπλοκ οι φιλοξενούμενες μείωσαν (17-11, 20-15) χωρίς όμως να απειλήσουν περισσότερο.

Μέχρι το 13-10 του β' σετ ο ΑΟΘ είχε πάλι τον έλεγχο, με τον Πανιώνιο να ισοφαρίζει 13-13 και να αρχίζει το θρίλερ με το σκορ να φτάνει στο 22-22. Η Ραχίμοβα πήρε την αλλαγή και η Ατανασίεβιτς με δύο κόντρα μπάλες τελείωσε το σετ για το 1-1.

Οι κυανέρυρθες με άσσο της Νομικού προηγήθηκαν 7-10, αλλά το 10-13 έγινε 13-13 με τον Πανιώνιο να φτάνει πάλι στο +2 (17-19) το οποίο κράτησε ως το τέλος καθώς στο 22-23 η Παβίσεβιτς κάρφωσε άουτ (22-24) και αμέσως μετά η Ατανασίεβιτς και πάλι τελείωσε το σετ.

Μετά απ' αυτήν την εξέλιξη και με τον Πανιώνιο να ξεκινά εντυπωσικά το δ' σετ (0-3, 3-10), το ματς φαινόταν να είχε τελειώσει, ωστόσο το 6-13 έγινε 12-13 με τη διπλή αλλαγή του ΑΟΘ (Μπαρμπαλιού, Κεραμιτσοπούλου) να πιάνει τόπο. Η Ατανασίεβιτς και πάλι έδωσε τη λύση στον Πανιώνιο που μπόρεσε να ξεφύγει 12-17 και παρόλο που η Κεραμιτσόπουλου έφερε τη διαφορά στους δύο πόντους (15-17) οι φιλοξενούμενες με τη Βουλγάρα ακραία στο σερβίς διαμόρφωσαν το 15-22 και έφτασαν στη νίκη.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεωργιάδης Στ., Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Δουκάκη, Νικολάου, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-3, 16-7, 21-15, 25-18

2ο σετ: 8-7, 16-15, 19-21, 22-25

3ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 22-25

4ο σετ: 3-8, 12-16, 15-21, 17-25

Τα σετ: 1-3 (25-18, 22-25, 22-25, 17-25) σε 113'.

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 7 άσσους, 53 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Πανιωνίου Betsson προήλθαν από 8 άσσους, 48 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 7 (5/7 επ., 2 άσσοι), Πάβισιτς 11 (11/43 επ., 50% υπ. - 16% άριστες), Σιρίνινα 2 (1/8 επ., 1 άσσος), Μάασε 16 (15/38 επ., 1 άσσος), Τσιόγκα 7 (4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Άμποτ 16 (14/35 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. - 07% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 67% υπ. - 38% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη, Κεραμιτσοπούλου 2 (2/4 επ.).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 9 (6/27 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 49% υπ. - 18% άριστες), Λαμπρούση 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Στογίλκοβιτς 1 (1/3 επ.), Ατανασίεβιτς 24 (19/49 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 48% υπ. - 15% άριστες), Ραχίμοβα 17 (12/30 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 7 (4/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 56% υπ. - 22% άριστες), Νομικού 6 (1/4 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Φλιάκου, Λιάγκη 1 (1/3 επ.), Αγγελοπούλου 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ.-33% άριστες).