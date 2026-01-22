Στην ΑΕΚ ο Γιάννης Παπαδόπουλος για τη συνέχεια της σεζόν

Σε μεταγραφική ενίσχυση προχώρησε η ανδρική ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιάννη Παπαδόπουλου.

Ο έμπειρος ακραίος θα φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Τους τελευταίους μήνες αγωνιζόταν στην Κηφισιά, από την οποία αποχώρησε για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Ξεκίνησε επαγγελματικά από τον Πανερυθραϊκό και στη συνέχεια μετακόμισε στην ΑΕ Κομοτηνής, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια. Ακολούθησε η πρώτη του θητεία στην Κηφισιά, με την οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2017.

Στη συνέχεια επέστρεψε στον Πανερυθραϊκό, ενώ είχε ακόμη δύο παρουσίες στην Κηφισιά στη Volley League. Τη σεζόν 2023 αγωνίστηκε εκ νέου στον Πανερυθραϊκό και στον Φοίβο Μελισσίων, πριν επιστρέψει το καλοκαίρι του 2025 στην Κηφισιά.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την ΑΕΚ, η οποία τον καλωσόρισε επίσημα στην οικογένειά της.