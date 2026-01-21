Ο Ολυμπιακός αποκτά τον Κροάτη ακραίο Μάρκο Σέντλατσεκ

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προχωρά σε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση στα άκρα, αφού φαίνεται πως ήρθε σε συμφωνία με τον Κροάτη διεθνή ακραίο Μάρκο Σέντλατσεκ.

Η ομάδα του Πειραιά αναζητούσε λύσεις στην αγορά για την ενδυνάμωση της συγκεκριμένης θέσης και κατέληξε στον 30χρονο Κροάτη, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία και ποιότητα σε υψηλό επίπεδο.

Ο Σέντλατσεκ ξεκίνησε τη σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα με την Κούνεο, ωστόσο η πρόταση του Ολυμπιακού αποδείχθηκε καθοριστική και τον οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Γεννημένος στις 29 Ιουλίου 1996, με ύψος 2.02μ., ο Κροάτης ακραίος είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας του και έχει αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα, όπως αυτά της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Τουρκίας.