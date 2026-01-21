«Σβηστά» τις Αμαζόνες και στους «8» ο Παναθηναϊκός

Χωρίς να ανεβάσει υψηλούς ρυθμούς ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη-πρόκριση επί των Αμαζόνων στην Νέα Ερυθραία με 3-0 σετ.

Ο πρωτοπόρος στη Volley League γυναικών έπαιξε όσο χρειάστηκε για να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του κυπέλλου γυναικών. Οι Αμαζόνες έκαναν την προσπάθειά τους, κυρίως στο πρώτο σετ όμως το τριφύλλι έδειξε την ποιότητά του στα κρίσιμα σημεία.



Στο πρώτο σετ οι Αμαζόνες με σερί 4-0 προηγήθηκαν με 9-7 και με άσσο της Παπακωνσταντίνου ξέφυγαν με +3 914-11). Ο Παναθηναϊκός με την Λαμπκόφσκα που πέρασε ως αλλαγή πέρασε μπροστά με 17-18, αλλά οι Αμαζόνες επέστρεψαν εκ νέου και με μπλοκ της Μπαχλάβα ισοφάρισαν σε 21-21. Με στοπ της Παπαγεωργίου έγινε το 21-24, η Παπακωνσταντίνου μείωσε σε 22-24 αλλά έχασε το σερβίς για το 22-25.



Στο δεύτερο σετ οι Αμαζόνες προηγήθηκαν νωρίς με 5-3 αλλά οι πράσινες με άσσο της Κωνσταντίνου και μπλοκ της Παπαγεωργίου ξέφυγαν με +3 (5-8). Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο του σετ, δεν απειλήθηκε από τις γηπεδούχες και η Χατζηευστρατιάδου έκανε το 19-25.



Το τρίτο σετ ήταν μονόλογος του Παναθηναϊκού, απέκτησε από νωρίς κεφάλι στο σκορ και έφτασε εύκολα στο 11-25.



Διαιτητές: Χατζηβασιλείου, Ζαρμπίνης, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 18-21, 22-25

2ο σετ: 5-8, 13-16, 17-21, 19-25

3ο σετ: 4-8, 6-16, 9-21, 11-25



*Οι πόντοι των Αμαζόνων προήλθαν από 1 άσσο, 38 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 46 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 0-3 (22-25, 19-25, 11-25) σε 70'



ΑΟΝ ΑΜΑΖΟΝΕΣ (Δημήτρης Μαρκάκης): Θεοδωράκη, Κομίνη 14 (14/33 επ., 48% υπ. - 40% άριστες), Μπαχλαβά 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 26% άριστες), Νταφοπούλου 8 (8/20 επ.), Θάνου 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Παπακωνσταντίνου 6 (5/13 επ., 1 άσσος) / Τζαφέρη (λ, 50% υπ. - 31% άριστες), Μπελενιώτη, Ντιγριντάκη 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Λιακοπούλου, Μπενέζη, Σφίχτη 1 (1/3 επ.).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Γουάιτ 14 (14/21 επ., 68% υπ. - 37% άριστες), Τάνη 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ράπτη 3 (3/11 επ., 38% υπ. - 25% άριστες), Παπαγεωργίου 13 (7/10 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κωνσταντίνου 13 (11/17 επ., 2 άσσοι) / Αντωνακάκη (λ, 53% υπ. - 26% άριστες), Γιώτα, Μπένετ 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1 άσσος), Λαμπκόφσκα 3 (3/5 επ.).