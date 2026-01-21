Πέρασε από τα Ιλίσια και έγραψε ιστορία ο Μίλωνας

Στα προημιτελικά του κυπέλλου γυναικών προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Μίλωνας, ο οποίος έφυγε νικητής από τα Ιλίσια με 3-1 σετ επί του Ηλυσιακού.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης με πίεση στο σερβίς, καλά στημένο μπλοκ και σωστές επιλογές στην επίθεση πήρε τη νίκη και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στην οκτάδα του θεσμού. Ο Ηλυσιακός αν και μείωσε σε 1-2 σετ δεν είχε συνέχεια και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο πρωτάθλημα και στο κυνήγι της παραμονής.



Στο πρώτο σετ το 6-6 έγινε 6-9 με επίθεση της Αργυρίου και από εκείνο το σημείο και μετά ο Μίλωνας αποκτούσε διαφορά ασφαλείας. Με άσσο της Σαλκούτε το σκορ έγινε 13-22 για να τελειώσει το σετ η Σάρις για το 17-25.



Στο δεύτερο σετ ο Μίλωνας ξέφυγε από νωρίς χάρη στα σερβίς της Σεγκόβια (1-7) και η ίδια με επίθεση διπλασίασε τα σετ για την ομάδα της για το 14-25.



Στο τρίτο σετ ο Ηλυσιακός έβγαλε αντίδραση όταν βρέθηκε πίσω με 15-18 και 18-20. Με άσσο της Μητακίδου και μπλοκ της Παπαϊωάννου προηγήθηκε με 21-20, η Ελληνίδα κεντρική έδωσε δύο σετ μπολ στην ομάδα της (24-22) για να ακολουθήσει άστοχη επίθεση της Σεγκόβια για το 25-22.



Με σέρβερ την Σκουλούδη ο Μίλωνας ξεκίνησε με 0-7 σερί στο τέταρτο σετ και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό για το τελικό 08-25.



Διαιτητές: Οικονομοπούλου, Καπότης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Τουλής, Κουρτεσιώτης, Γραμματεία: Χαρίτου.



Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 17-25

2ο σετ: 2-8, 3-16, 7-21, 14-25

3ο σετ: 8-5, 14-16, 21-20, 25-22

4ο σετ: 1-8, 4-16, 8-21, 8-25



*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 6 άσσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 9 άσσους, 57 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 1-3 (17-25, 14-25, 25-22, 08-25) σε 93'



ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 17 (16/49 επ., 1 άσσος, 54% υπ. - 27% άριστες), Παπαϊωάννου 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ), Αγγελοπούλου 10 (7/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκέκοβιτς 6 (5/23 επ., 1 μπλοκ, 32% υπ. - 20% άριστες), Μητακίδου 8 (3/16 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σακκά Σ. 1 (1 άσσος) / Σακκά Κ. (λ, 50% υπ. - 38% άριστες), Τσιάκου, Σουφλέρη, Κορνακιά.



ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 10 (7/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάρις 18 (17/43 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 23% άριστες), Σαλκούτε 20 (17/40 επ., 3 άσσοι, 43% υπ. - 29% άριστες), Πήττα 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Αργυρίου 10 (6/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 4 (4/5 επ.) / Χάνα (λ, 88% υπ. - 88% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Λεονταρίδου, Χατζηγρηγορίου, Σκουλούδη 5 (1/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαφειρίου 4 (3/5 επ., 1 άσσος).