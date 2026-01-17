Σημαντικό βήμα για την είσοδο στα πλέι οφ έκανε ο Πανιώνιος Betsson, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ του Φοίνικα Σύρου για την 11η αγωνιστική της Volley League.

Οι «κυανέρυθροι» έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και πήραν ένα πολύτιμο τρίποντο που τους ανέβασε στους 14 βαθμούς (6η θέση), αφήνοντας τους Συριανούς στους 10 (8η θέση).

Πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά ήταν ο Μπούσα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Μπίσετ με 11 πόντους. Από πλευράς Φοίνικα, ξεχώρισαν ο Τρούχτσεφ με 11 πόντους και ο Βαν Ντε Ντρις με 10. Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Γιώργος Δρογκάρης.

Το ματς

Ο Φοίνικας μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο σετ και προηγήθηκε νωρίς, όμως ο Πανιώνιος Betsson παρέμεινε ψύχραιμος και ισορρόπησε γρήγορα το παιχνίδι (17-17). Με εναλλαγές στο σκορ και συνεχόμενα μπλοκ και άσους, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στα τελευταία σημεία και κατέκτησαν το σετ με 25-23.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται αρκετές φορές και να δείχνουν ικανοί να ισοφαρίσουν (10-12, 15-19). Ο Πανιώνιος Betsson, όμως, έβγαλε αντίδραση, έσωσε σετ πόιντ (24-24) και με ψυχραιμία στις λεπτομέρειες έφτασε στο 29-27, κάνοντας το 2-0.

Στο τρίτο σετ οι «κυανέρυθροι» μπήκαν με φόρα (6-2, 9-4). Με σταθερό σερβίς, αποτελεσματικό μπλοκ και καθαρές επιθέσεις, ξέφυγαν γρήγορα στο σκορ και έκλεισαν πανηγυρικά το ματς με 25-12, σφραγίζοντας τη νίκη.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Γεωργιάδης Στ., Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Νικολάου, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 20-21, 25-23

2ο σετ: 6-8, 12-16, 18-21, 29-27

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-11, 25-12

*Οι πόντοι του Πανιωνίου Betsson προήλθαν από 8 άσσους, 42 επιθέσεις (59% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλου, ενώ του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσσους, 30 επιθέσεις (43% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλου

Τα σετ: 3-0 (25-23, 29-27, 25-12)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Betsson (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 19 (16/23 επ., 3 μπλοκ), Μπίσετ 11 (9/11 επ., 2 μπλοκ), Αντράντε 9 (9/19 επ., 53% υπ. – 27% αρ.), Μπαρμπούνης 10 (5/14 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 62% υπ. – 29% αρ.), Μπάσης 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τίελ / Γκούζντα (λ, 69% υπ. – 38% αρ.), Δρογκάρης 2 (2 άσσοι), Παλέντζας 2 (2 άσσοι), Δανιήλ 1 (1/1 επ.), Χατζηνικολάου, Κωνσταντινίδης

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Μικελούτσι 7 (5/8 επ., 2 μπλοκ), Αναγνώστου 4 (2/4 επ., 2 άσσοι, 67% υπ. – 33% αρ.), Τρούχτσεφ 11 (8/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 71% υπ. – 41% αρ.), Κωστόπουλος 5 (4/12 επ., 1 μπλοκ, 61% υπ. – 11% αρ.), Βαν Ντε Ντρις 10 (9/19 επ., 1 μπλοκ), Νεβό 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 55% υπ. – 9% αρ.), Σαλταφερίδης 2 (2/4 επ., 50% υπ. – 13% αρ.), Ρουσόπουλος