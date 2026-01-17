O Eρνάντεζ έκανε το fair play της χρονιά δίνοντας το βραβείο του MVP στον Γαλιώτο! (vid)

Σε μια πολύ ξεχωριστή κίνηση προχώρησε ο πολύπειρος αθλητής του ΠΑΟΚ, Φερνάντο Ερνάντεζ, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Ο Δικέφαλος επικράτησε με 3-1 σετ και μετά το τέλος του ματς όπως ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, ο Ερνάντεζ αναδείχθηκε ως ο MVP της αναμέτρησης, με τον Κουβανό, ωστόσο να προχωράει σε μια ιδιαίτερη κίνηση.

Ο Ερνάντεζ πήρε μαζί του τον Μάρκο Γαλιώτο και επί της ουσίας τον έχρισε ως τον MVP παραδίνοντας του το βραβείο που προορίζονταν για εκείνον, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του πασαδόρου του ΠΑΟΚ.

Μια πραγματικά απίθανη κίνηση από τον πολύπειρο αθλητή, που για ακόμη μια φορά έδειξε τον εκπληκτικό χαρακτήρα που διαθέτει και την ηγετική του φυσιογνωμία.