Μαθήματα οπαδικής κουλτούρας

Λίγες μέρες μετά από μια μεγάλη αγωνιστική πίκρα, κατάμεστο Μετς, στήριξη από τον πρώτο πόντο, κόντρα στις αντιδράσεις, αποθέωση όλων παρά την απογοήτευση.

Πριν λίγα βράδια, ο Παναθηναϊκός βίωσε μεγάλη απογοήτευση. Όχι λόγω αποτελέσματος, αλλά κυρίως για το πώς ήρθε αυτό. Ματς στα… χέρια του με τον Ολυμπιακό. Τίτλος στα χέρια του. Ο «διακόπτης» κατέβηκε και το 2-0 σετ έγινε 2-3.

Το τι ακολούθησε δεν χρειάζεται ανάλυση. Νευρικότητα, οργή, στεναχώρια. Λογική οπαδική αντίδραση, ανθρώπων που αγαπούν την ομάδα τους σε όλα τα αθλήματα και θέλουν να τη βλέπουν να νικά. Με έναν αστερίσκο όμως: Όσο κι αν δεν αποδέχονται την ήττα, αναγνωρίζουν πως υπάρχει κι αυτή στο παιχνίδι. Κατά συνέπεια η αγάπη παραμένει με την ίδια δύναμη και δεν γυρίζουν την πλάτη.

Μια ξεχωριστή κουλτούρα, η οποία συναντάται όπου υπάρχει Παναθηναϊκός. Λίγο περισσότερο στα ερασιτεχνικά αθλήματα. Εκεί όπου ο ρομαντισμός είναι διαφορετικός και γαλουχείται αυτή η οπαδική κουλτούρα. Η οποία κάνει τους Παναθηναϊκούς να ξεχωρίζουν.

Μετά τη συγκεκριμένη απογοήτευση λοιπόν, την ώρα που η κριτική προς τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο και τους παίκτες του ήταν έντονη, ήρθε ξανά παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Από τη μία ο «σκοτωμένος» ψυχολογικά Παναθηναϊκός, από την άλλη ο ανεβασμένος «αιώνιος». Μέχρι να γίνει το πρώτο σερβίς. Μέχρι να μπουν για πρώτη φορά στο κλειστό του Μετς.

Κατάμεστο κλειστό. Στήριξη και συνθήματα από τον πρώτο πόντο. Κόντρα στις αντιδράσεις που πολλές φορές είναι ακραίες στα social media. Απέναντι στην απογοήτευση που ένιωσαν όλοι πριν μερικές μέρες. Δεν ήταν όμως ικανή να υπερνικήσει την λατρεία για το «τριφύλλι».

Η περίφημη «μαχητική ψυχή» δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την φιλοσοφία των αγωνιστικών χώρων. Τη μαχητικότητα εκεί για τις νίκες, τα αποτελέσματα, το να μην παραδίνεται η ομάδα ακόμη και στις άσχημες βραδιές της. Η πραγματική «μαχητική ψυχή» είναι αυτή που δεν λυγίζει στις απογοητεύσεις. Δεν τα παρατά στα φαινομενικά δύσκολα. Τότε είναι που υψώνεται και δίνει τη «μάχη» της. Για την ομάδα που αγαπά.

Αυτό ακριβώς έκαναν οι Παναθηναϊκοί στο Μετς στο ντέρμπι αιωνίων του βόλεϊ. Τη νίκη την πήρε η ομάδα με τα καρφιά, τα μπλοκ, τις άμυνές της. Την αντίδραση και την «λύσσα» όμως, την έφερε η καρδιά της εξέδρας. Αυτή η οπαδική κουλτούρα που είναι ξεχωριστή. Αποτελώντας το πραγματικό μάθημα κερκίδας.

Τα sold out στις νίκες, είναι εύκολα. Οι τίτλοι έχουν πολλούς πατεράδες. Οι στιγμές απογοήτευσης, οι δυσκολίες, δεν έχουν κανέναν. Για όλους τους υπόλοιπους, καθώς οι Παναθηναϊκοί το ανατρέπουν στην πράξη. Η νίκη αυτή ήταν δική τους. Για την αντίδραση, τη στήριξη, την αγάπη που έχουν για την ομάδα τους χωρίς όρια και χωρίς να περιμένουν πρώτα το αποτέλεσμα που θα τους δώσει χαμόγελο και δυνατότητα να κάνουν χαβαλέ στον συνάδελφο ή στον συμμαθητή που υποστηρίζει τον αντίπαλο.