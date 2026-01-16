Μαθαίνει από τα λάθη αλλά…

Μια εικόνα πραγματικών μαχητών παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι τα έκαναν όλα σωστά, σε αντίθεση με το παιχνίδι του Σούπερ Καπ, έχοντας τον Νίλσεν ως πρωταγωνιστή και τον Πρωτοψάλτη ως game changer. Παρόλα αυτά ενδεχομένως όλοι στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού θα αντάλλασσαν αυτή τη νίκη με νίκη στην αναμέτρηση του Μαρκόπουλου.

Ένας άλλος Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε στο Μετς κόντρα στον Ολυμπιακό. Για να είμαστε πιο σωστοί ένας άλλος Παναθηναϊκός όχι τόσο όσον αφορά την ποιότητα αλλά όσον αφορά τη διάρκεια καθώς και στο Μαρκόπουλο για δύο και κάτι σετ οι πράσινοι έκαναν θραύση μέχρι να γκρεμίσουν την προσπάθειά τους.

Ενδεχομένως η στιγμή που έκρινε το παιχνίδι να ήταν η αλλαγή του Γιάντσουκ με τον Πρωτοψάλτη. Με τη σεζόν να έχει φτάσει στα μισά είναι εμφανές ότι ο Γιάντσουκ είναι ένας πολύ καλός ακραίος αλλά που έχει αδυναμίες σε ότι έχει να κάνει κυρίως με τη διάρκεια της απόδοσής του. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος όταν είδε ότι ο Ουκρανός φθείρεται πέρασε τον Πρωτοψάλτη στο παιχνίδι και σε μεγάλο βαθμό ο αρχηγός των πρασίνων έκρινε την έκβαση της αναμέτρησης. Αυτό που δήλωσε ο κόουτς Βουρδέρης στο τέλος του αγώνα, ότι δηλαδή η απουσία Ατανασίγιεβιτς δεν ήταν αυτό που έκρινε το ματς, περιλαμβάνει όλη την ουσία. Ενδεχομένως ο Σέρβος διαγώνιος να μπορούσε να προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση κυρίως από το σερβίς αλλά ο Ζουπάνη έκανε καλό παιχνίδι αντικαθιστώντας τον Ατανασίγιεβιτς επάξια.

Ουσιαστικά η πληγωμένη υποδοχή του Ολυμπιακού να ήταν το σημείο κλειδί. Αντίθετα με το Σούπερ Καπ και αντίθετα με την κομβική αλλαγή του Πρωτοψάλτη ο Βουρδέρης δεν αξιοποίησε τον Δαλακούρα αυτή τη φορά. Ο Φρομ αδυνατεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό όσο στην προηγούμενη θητεία του στην ομάδα και αυτό συμβαίνει τόσο στην υποδοχή όσο και στην επίθεση. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό, πρωτίστως με τον Νίλσεν στο σερβίς, να πιέσει ασφυκτικά από τα 9 μέτρα. Ειδικά στο δεύτερο σετ ο Δανός έκανε εντυπωσιακά πράγματα με τα σερβίς του στις κρίσιμες στιγμές και απενεργοποίησε πλήρως κάθε δυνατό στοιχείο των ερυθρολεύκων.

Η επιρροή του Πρωτοψάλτη ήταν τεράστια καθώς όταν πέρασε στο παιχνίδι οι πράσινοι ξαναβρήκαν ηρεμία και βρήκαν μια καλή εναλλακτική στην επίθεση. Η ποιότητα του άλλωστε είναι γνωστή τοις πάσι και το γεγονός ότι ένας τέτοιος παίκτης μπορεί να έρχεται από τον πάγκο είναι μια πολυτέλεια για τον Παναθηναϊκό. Το ότι αυτό δε συνέβη προ ημερών στο Μαρκόπουλο αποτελεί ερωτηματικό. Το αν ο Πρωτοψάλτης ήταν απόλυτα υγιής ή αν ήταν ανέτοιμος είναι κάτι που μόνο ο ίδιος και ο Ανδρεόπουλος γνωρίζουν αλλά προφανώς είναι κάτι που ενδεχομένως να άλλαζε τη μοίρα εκείνου του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε από τα λάθη του αλλά είναι βέβαιο πως αν μπορούσαν οι πράσινοι θα αντάλλασσαν τη νίκη αυτή με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ. Σίγουρα το τρίποντο έδωσε μεγάλη ώθηση σε ότι έχει να κάνει με τη βαθμολογία του πρωταθλήματος και οδηγεί τον Ολυμπιακό προς την τέταρτη θέση αλλά επειδή τα πλέι οφ είναι ικανά να φέρουν τα πάνω κάτω οι ανορθογραφίες της regular season μπορούν να διορθωθούν. Ο Ολυμπιακός, με τη σειρά του, μπορεί σε νοκ άουτ αγώνες να κερδίζει κάθε μεγάλο αντίπαλο αλλά στο πρωτάθλημα δεν έχει κερδίσει σε κανένα ντέρμπι μετά από τέσσερις αναμετρήσεις, δύο με Παναθηναϊκό, μία με Μίλωνα και με ΠΑΟΚ. Αυτό μπορεί και να μη σημαίνει κάτι αλλά σίγουρα την κρίσιμη στιγμή, σε League Cup και Σούπερ Καπ ήταν έτοιμοι. Ωστόσο οι αδυναμίες κατά κύριο λόγο στον τομέα της υποδοχής είναι εμφανείς και είναι το στοιχείο που πλήγωσε τον Ολυμπιακό σε όλα τα ντέρμπι της σεζόν.

Η κριτική είναι ατελείωτη όταν βρίσκεται κανείς σε ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρεόπουλος έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ήττα στο Μαρκόπουλο αλλά ταυτόχρονα έχει και σοβαρό μερίδιο για τις νίκες σε Ρέντη και Μετς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ουδείς αλάνθαστος σε αυτό το άθλημα, και στη ζωή ολόκληρη, και προφανώς ούτε και ο κόουτς του τριφυλλιού. Σε μια σεζόν που οι απαιτήσεις είναι πιθανώς μεγαλύτερες από κάθε άλλη τα λάθη κοστίζουν αλλά όπως και να το κάνουμε το ταμείο γίνεται στο τέλος και οι ανοιχτοί λογαριασμοί για τον Παναθηναϊκό και τους υπόλοιπους είναι ακόμα δύο, πρωτάθλημα και Κύπελλο.