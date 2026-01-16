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Οι καλύτερες στιγμές από την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» (vid)

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Παρακολουθήστε τις καλύτερες στιγμές από το ντέρμπι «αιωνίων» που είχε μεγάλο νικητή τον Παναθηναϊκό με 3-0 σετ.

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Οι καλύτερες στιγμές από την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» (vid)