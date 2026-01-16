Ανδρεόπουλος: «Μια νίκη που μας δίνει καθαρή θέση»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά το καθαρό 3-0 επί του Ολυμπιακού για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, στάθηκε στην σημασία της νίκης.

Ο coach Ανδρεόπουλος ανάφερε πως ήταν μια νίκη που ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν και πως η ομάδα του παρουσιάστηκε όπως έπρεπε για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου

«Θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο πριν πω κάτι για το παιχνίδι. Στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν εδωσα συνέντευξη γιατί μου ζητήσατε να σας μιλήσω μετά την λήξη και σας είπα «αφήστε με λίγα λεπτά " και μετά δεν ήρθατε και δεν ντράπηκα να έρθω μόνος μου. Ζήτω συγγνώμη».

Για τον αγώνα και την νίκη

«Είναι μια νίκη, που την είχαμε ανάγκη γιατί έως τώρα δεν έχουμε τα αποτελέσματα πιω θέλουμε. Όντως είναι μια νίκη που μας δίνει καθαρή θέση στο πρωτάθλημα ενόψει του φινάλε και πάντα ενός σπουδαίου αντιπάλου.

Ήμασταν όπως έπρεπε και στα τρία σετ και συγκεντρωμένοι, όπως πρέπει και όπως θέλουμε δηλαδή»