Η κόντρα των δύο «αιωνίων» ανανεώνεται στο πρωτάθλημα

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ανανεώνουν το ραντεβού τους μετά το ντέρμπι του τελικού του Super Cup, για το πρωτάθλημα!

Μόλις τρεις ημέρες μετά τον τελικό στο Μαρκόπουλο, οι δυο ομάδες κοντράρονται στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών στις 18:30 (EPT-2 ΣΠΟΡ).



Οι περσινοί φιναλίστ, αναζητούν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους, με τους πράσινους, να θέλουν να σβήσουν την ανάμνηση του δραματικού χαμένου τελικού του Super Cup, της περασμένης Τρίτης (13/1), ενώ οι φιλοξενούμενοι θα επιχειρήσουν μια δεύτερη σερί νίκη στα μεταξύ τους ντέρμπι, που θα τους φέρει πιο κοντά στη 2η θέση.

Ο κεντρικός του Παναθηναϊκού Φιλίπ Σαβόφσκι δήλωσε: «Προερχόμαστε από μια ήττα από τον Ολυμπιακό που μας στέρησε το Σούπερ Καπ. Ωστόσο ο αγώνας του πρωταθλήματος είναι κάτι το διαφορετικό και προετοιμαζόμαστε ήδη για αυτό το ματς. Είναι ένα ντέρμπι και σίγουρα θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό προκειμένου να βελτιώσουμε τη βαθμολογία μας».

O προπονητής του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Αντώνης Βουρδέρης δήλωσε: «Μετά την κατάκτηση του Super Cup, είμαστε ήδη συγκεντρωμένοι στο επόμενο ματς με τον Παναθηναϊκό, αυτή την φορά για το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε το παραμικρό περιθώριο απώλειας βαθμών. Θα είμαι πολύ ευχαριστημένος αν δω την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά που έδειξαν οι αθλητές μου στον τελικό του Super Cup. Σίγουρα, περιμένουμε αντίδραση από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, εμείς πρέπει να είμαστε ακόμα πιο σκληρά προετοιμασμένοι, ώστε να ανταποκριθούμε και σε αυτό το πολύ απαιτητικό ματς στη δύσκολη έδρα του αντιπάλου».

Ο ακραίος του Ολυμπιακού και μεγάλος πρωταγωνιστής στο Σούπερ Καπ Ανέστης Δαλακούρας είπε: «Αφήνουμε πίσω την κατάκτηση του Super Cup. Δεν έχουμε χρόνο να το χαρούμε περισσότερο. Κάθε ματς πρωταθλήματος για εμάς είναι πολύ σημαντικό, γιατί χρειαζόμαστε βαθμούς, για να ανέβουμε βαθμολογικά. Είμαστε προετοιμασμένοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, μετά τον χαμένο τελικό. Για αυτό, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι».



Ιστορία: Από το 1998 που καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 87 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 51-36.