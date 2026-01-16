Ολοταχώς για ημιτελικό Παναθηναϊκού-Πανιώνιου στο Challenge Cup γυναικών

Την ξέφρενη πορεία τους συνεχίζουν στο Challenge Cup ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος, που προκρίθηκαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

O Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση επί της Μπράγκα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Πανιώνιος που πέταξε εκτός την Εσκίμο, θα τεθεί αντιμέτωπος στους «8» με την κυπριακή Ολυμπιάδα Νεάπολης.

Αν, μάλιστα επιβεβαιωθεί ο τίτλος του φαβορί που έχουν οι δύο ελληνικές ομάδες, τότε πάμε ολοταχώς για ελληνικό «εμφύλιο» στα ημιτελικά, αφού το ζευγάρι του Παναθηναϊκού θα διασταυρωθεί με αυτό του Πανιωνίου.

Εφόσον, υπάρξει το αντάμωμα Παναθηναϊκού-Πανιωνίου στα ημιτελικά του Challenge Cup γυναικών, τότε το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο κλειστό του Μετς και η ρεβάνς στην Γλυφάδα, χωρίς φυσικά να έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι ημερομηνίες.